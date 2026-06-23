Siêu thực phẩm bán đầy chợ Việt, bổ dưỡng đủ đường không lo lão hoá, tăng cân
23/06/2026 14:06 GMT +7
Bông cải xanh (súp lơ xanh) từ lâu đã được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" bổ dưỡng. Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các bữa ăn gia đình, loại rau này còn mang lại vô vàn lợi ích cho cơ thể.
Chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch
Bông cải xanh chứa hàm lượng Vitamin C cực kỳ cao (thậm chí nhiều hơn cả cam). Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, kích thích sản sinh collagen giúp da săn chắc và tăng cường sức đề kháng chống lại các bệnh cảm cúm thông thường.
Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol xấu
Chất xơ hòa tan trong bông cải xanh có khả năng liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa, giúp cơ thể dễ dàng đào thải và làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL). Đồng thời, chất sulforaphane cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương ở mạch máu, bảo vệ tim mạch khỏe mạnh.
Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả
Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, bông cải xanh là "chân ái". Với lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và nước, loại rau này giúp bạn no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ cũng là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón. Ăn bông cải xanh hấp sẽ giữ lại được nhiều chất xơ và dinh dưỡng hơn so với việc luộc quá kỹ.
Kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường
Hàm lượng chất xơ dồi dào kết hợp với các chất chống oxy hóa trong súp lơ xanh giúp cải thiện độ nhạy insulin. Nhờ đó, lượng đường trong máu được kiểm soát ổn định hơn, rất tốt cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2.
Tốt cho xương khớp và răng miệng
Bông cải xanh là nguồn cung cấp dồi dào Vitamin K và Canxi – hai yếu tố cốt lõi để duy trì khung xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương. Ngoài ra, hàm lượng Vitamin C và búp cải chứa nhiều folate cũng giúp răng nướu khỏe mạnh, hạn chế viêm lợi.
Bảo vệ thị lực trước ánh sáng xanh
Trong súp lơ xanh chứa hai chất chống oxy hóa quan trọng là Lutein và Zeaxanthin. Các nghiên cứu cho thấy những chất này giúp bảo vệ đôi mắt khỏi chứng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác hoặc do tiếp xúc nhiều với màn hình thiết bị điện tử.
Đẩy lùi nguy cơ ung thư
Một trong những lý do khiến bông cải xanh trở thành "siêu thực phẩm" là nhờ hàm lượng Sulforaphane dồi dào. Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, hợp chất này có khả năng giảm kích thước khối u, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, đại trực tràng và ung thư dạ dày.
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