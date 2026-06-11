Sĩ tử Bảo Thắng tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, phấn khởi với đề Ngữ văn vừa sức

Theo thống kê của Hội đồng thi, điểm thi Trường THPT số 1 xã Bảo Thắng có 568 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 5 thí sinh vắng mặt và 3 thí sinh được miễn thi. Ngoài học sinh của nhà trường, điểm thi còn có các thí sinh đến từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Bảo Thắng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bảo Thắng cùng các thí sinh tự do trên địa bàn.

Từ sáng sớm, khu vực cổng trường đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của thí sinh, phụ huynh và các lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác tổ chức tại điểm thi được triển khai bài bản, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các sĩ tử.

Lực lượng công an xã phối hợp với đoàn viên thanh niên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” túc trực từ sớm để phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi, hỗ trợ nước uống miễn phí và động viên tinh thần các em trước giờ làm bài.

Lực lượng Công an xã Bảo Thắng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực điểm thi Trường THPT số 1. Ảnh: Phạm Thu.

Thiếu tá Bùi Việt Đức, Phó Trưởng Công an xã Bảo Thắng, cho biết: “Điểm thi nằm gần tuyến giao thông chính nên lượng người và phương tiện tập trung khá đông vào đầu giờ sáng. Chúng tôi đã bố trí lực lượng ứng trực từ 5 giờ 30 phút, thực hiện phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh khu vực thi. Mục tiêu là tạo môi trường thi cử an toàn, nghiêm túc và thuận lợi nhất cho thí sinh”.

Em Nguyễn Phương Thảo, Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” xã Bảo Thắng, chia sẻ: “Chúng em có mặt từ rất sớm để chuẩn bị nước uống, quạt tay và hỗ trợ điều tiết giao thông. Nhìn các bạn thí sinh bước vào phòng thi với tâm trạng tự tin, chúng em cảm thấy những nỗ lực của mình thật sự ý nghĩa. Trong suốt kỳ thi, đội tình nguyện sẽ duy trì 100% quân số để đồng hành, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử”.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ nước uống, động viên tinh thần các sĩ tử trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Ảnh: Thanh Nga.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp. Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền, phụ huynh có con dự thi tại điểm thi Trường THPT số 1 xã Bảo Thắng, chia sẻ: “Đây là kỳ thi rất quan trọng nên cả gia đình đều mong ngóng. Tối qua tôi gần như không ngủ được vì lo lắng và hồi hộp. Sáng nay, hai mẹ con dậy từ sớm để kịp đến điểm thi. Trước khi con vào phòng thi, tôi chỉ động viên con giữ bình tĩnh, làm bài hết khả năng của mình. Chứng kiến sự tận tình của lực lượng thanh niên tình nguyện và sự nghiêm túc của các lực lượng làm nhiệm vụ, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mong con và các bạn sẽ hoàn thành tốt bài thi đầu tiên”.

Đúng 9 giờ 35 phút, khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Theo đánh giá chung, đề thi Ngữ văn năm nay có cấu trúc quen thuộc, bám sát chương trình học, đồng thời mang tính mở và có sự phân hóa phù hợp.

Phụ huynh hồi hộp chờ đợi bên ngoài cổng điểm thi Trường THPT số 1 xã Bảo Thắng trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phạm Thu.

Em Nguyễn Quỳnh Anh, phấn khởi chia sẻ: “Trước khi vào phòng thi em khá lo lắng, nhưng khi nhận đề thì thấy rất yên tâm. Các câu hỏi đều nằm trong phạm vi kiến thức đã được thầy cô ôn tập kỹ. Em làm bài khá thuận lợi, hoàn thành được toàn bộ các phần và tự tin sẽ đạt kết quả tốt”.

Cùng chung cảm xúc, em Phạm Quang Minh, cho biết: “Môn Văn là môn thi đầu tiên nên em có chút áp lực. Tuy nhiên, sự động viên của thầy cô và không khí nghiêm túc nhưng thân thiện tại điểm thi giúp em bình tĩnh hơn. Sau khi hoàn thành bài thi, em cảm thấy nhẹ nhõm và có thêm động lực để chuẩn bị cho môn Toán trong buổi chiều”.

Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, đánh giá đề thi vừa sức và có tính mở. Ảnh: Thanh Nga.

Theo thầy Nguyễn Thế Mạnh, Trưởng điểm thi Trường THPT số 1 xã Bảo Thắng, buổi thi môn Ngữ văn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; thí sinh đến điểm thi đúng giờ, không xảy ra sự cố bất thường và không có trường hợp vi phạm quy chế thi.

“Buổi thi đầu tiên diễn ra thuận lợi là tiền đề quan trọng để điểm thi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày thi còn lại, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt nhất”, thầy Mạnh nhấn mạnh.

Khép lại môn thi Ngữ văn với nhiều tín hiệu tích cực, các sĩ tử Bảo Thắng đã có sự khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sự đồng hành của gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cộng đồng địa phương đã tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào những môn thi tiếp theo với quyết tâm cao nhất.