Sau sắp xếp, phường trung tâm của Sơn La còn 26 bản, tổ dân phố
30/06/2026 10:19 GMT +7
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị dân cư, phường Tô Hiệu (Sơn La) giảm từ 49 bản, tổ dân phố xuống còn 26 đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.
Phường Tô Hiệu tinh gọn bộ máy cơ sở
Đảng ủy phường Tô Hiệu (Sơn La) tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND phường và các quyết định của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về sắp xếp bản, tổ dân phố trên địa bàn.
Dự hội nghị có ông Tòng Thế Anh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tô Hiệu; cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận của 49 bản, tổ dân phố trước sắp xếp và 26 bản, tổ dân phố sau sắp xếp.
Tại hội nghị, Đảng ủy phường Tô Hiệu đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp bản, tổ dân phố trên địa bàn; đồng thời công bố các quyết định của Đảng ủy về kết thúc hoạt động đối với các chi bộ thuộc diện sắp xếp, đổi tên chi bộ và thành lập các chi bộ bản, tổ dân phố mới trực thuộc Đảng ủy phường.
Theo phương án sắp xếp, phường Tô Hiệu giảm từ 49 bản, tổ dân phố xuống còn 26 đơn vị, gồm 24 tổ dân phố và 2 bản. Trong đó, địa phương thực hiện 22 phương án sáp nhập để thành lập các tổ dân phố mới; 2 tổ dân phố được giữ nguyên và đổi tên; 1 bản được sáp nhập với tổ dân phố để thành lập Bản Hẹo; đồng thời giữ nguyên hiện trạng đối với Bản Lầu và Bản Giảng Lắc.
Việc sắp xếp đã giúp địa phương giảm 23 bản, tổ dân phố, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở.
Cũng tại hội nghị, UBND phường Tô Hiệu công bố các quyết định chỉ định Tổ trưởng dân phố lâm thời sau sắp xếp; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường công bố quyết định kết thúc hoạt động, đổi tên Ban Công tác Mặt trận tại các bản, tổ dân phố theo phương án sắp xếp đã được thông qua.
Nhân dịp này, Đảng ủy phường Tô Hiệu đã tặng hoa tri ân các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận không tiếp tục tham gia cấp ủy chi bộ mới sau sắp xếp, ghi nhận những đóng góp tích cực của các đồng chí trong quá trình công tác, xây dựng và phát triển địa phương.
Việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên bản, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để phường Tô Hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
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