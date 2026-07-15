Sau sáp nhập, Chi bộ thôn Tả Phời ở Lào Cai phát huy vai trò hạt nhân trong xây dựng nông thôn mới

Họp thôn lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập thôn Tả Phời, xã Hợp Thành. Ảnh: Minh Ngọc.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, thôn Phời 2 và thôn Phời 3, xã Hợp Thành (Lào Cai) đã được sáp nhập thành thôn Tả Phời.

Việc sắp xếp không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để Chi bộ thôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sau sáp nhập, thôn Tả Phời có gần 230 hộ, với hơn 1.070 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 513,96 ha.

Đồng bào dân tộc Giáy chiếm trên 97% dân số, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ thôn Tả Phời đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, ổn định nền nếp sinh hoạt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ dân nhằm nắm chắc tình hình địa bàn.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là vận động bà con xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hiện Chi bộ thôn Tả Phời có 24 đảng viên, trong đó, có 1 đảng viên dự bị. Với phương châm gần dân, sát dân, mỗi đảng viên đều phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ thôn bản.

Nhờ sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, đến nay, toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo; an ninh trật tự được giữ vững, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả, khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư tiếp tục được củng cố.

Người dân thôn Tả Phời tích cực phát triển các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Ảnh: Minh Ngọc.

Ông Vi Văn Bằng, Bí thư Chi bộ thôn Tả Phời, xã Hợp Thành cho biết: Ngay sau khi thành lập Chi bộ, chúng tôi tập trung kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ để kịp thời nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều thuận lợi là cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp thôn, vì vậy Chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu.

Sự chủ động của Chi bộ cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, các đảng viên còn tích cực vận động Nhân dân phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Trong đội ngũ đảng viên của Chi bộ, ông La Xuân Thanh là tấm gương tiêu biểu với gần 40 năm tuổi Đảng.

Dù tuổi đã cao, ông vẫn luôn tích cực tham gia sinh hoạt Chi bộ, gương mẫu trong các phong trào của địa phương và là cầu nối quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Ông La Xuân Thanh chia sẻ: Là đảng viên, tôi luôn xác định phải gương mẫu trong mọi phong trào, tích cực tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Không chỉ phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, Chi bộ thôn Tả Phời còn tập trung lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giáy, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Để tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo nông thôn, Chi bộ xác định triển khai mô hình dân vận khéo "Thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", huy động cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tham gia chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đáng sống.

Chi bộ thôn Tả Phời, xã Hợp Thành luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Ngọc.

Bí thư Chi bộ Vi Văn Bằng cho hay, trong thời gian tới Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả mô hình "Thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn".

"Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện mô hình 'Thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn'; xây dựng khối đoàn kết, phát huy nội lực trong Nhân dân, góp phần xây dựng thôn Tả Phời ngày càng phát triển", Bí thư Chi bộ thôn Tả Phời Vi Văn Bằng nhấn mạnh.

Với sự đoàn kết, thống nhất cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ thôn Tả Phời đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đây là nền tảng quan trọng để Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Nhân dân phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.