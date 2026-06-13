Sau nhiều ngày duy trì trạng thái đi ngang, giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng
13/06/2026 18:54 GMT +7
Sau nhiều ngày duy trì trạng thái đi ngang, giá tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg, lên mức 138.500 - 140.500 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở trong nước (13/6)
Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.500 – 140.500 đồng/kg.
Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.500 đồng/kg.
Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.500 đồng/kg.
Tại Gia Lai mức giá tiêu là 138.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 138.500 đồng/kg.
Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 - 139.500 đồng/kg.
Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.500 đồng/kg.
Giá tiêu trực tuyến hôm nay (13/6)
Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.
Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.137 USD/tấn.
Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.950 USD/tấn.
Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.
Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.211 USD/tấn.
Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.
Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.180 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 166,2 triệu USD, giảm 18,9% về lượng và 13,9% về giá trị so với tháng 4/2026 và giảm 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 122.583 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 789,2 triệu USD, tăng 21,7% về lượng và 13,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng này chủ yếu nhờ lượng xuất khẩu tăng mạnh trong quý I và đầu quý II, khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường lớn được cải thiện trong bối cảnh nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn ở mức hạn chế.
Mặc dù lượng xuất khẩu trong tháng 5 có xu hướng giảm so với tháng trước, kết quả lũy kế 5 tháng đầu năm vẫn cho thấy hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng khá tích cực.
Dòng chảy xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vào khu vực Trung Đông đang có sự chuyển dịch, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.
Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, trong trường hợp xung đột kéo dài, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam dự kiến vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Sản lượng xuất khẩu có thể tương đương hoặc giảm nhẹ khoảng 3-5% so với năm 2025 (248.000 tấn), tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu vẫn được kỳ vọng tăng từ 5-10% nhờ mặt bằng giá duy trì ở mức cao. Ngược lại, trong trường hợp xung đột tại khu vực Trung Đông sớm kết thúc, xuất khẩu có thể ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn, với sản lượng tăng khoảng 5-10% và kim ngạch tăng trên 10%.
Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu của Trung Quốc ước đạt khoảng 90-100 nghìn tấn mỗi năm, trong khi sản lượng sản xuất trong nước chỉ đạt khoảng 30 nghìn tấn, tạo ra khoảng cách cung - cầu đáng kể, buộc thị trường này phải tăng cường nhập khẩu trong năm nay.
Với lợi thế là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng phục hồi nhu cầu tại các thị trường tiêu thụ lớn, tạo nền tảng cho tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
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