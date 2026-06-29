Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Khuông Lùng giảm 19 thôn xuống còn 10 thôn

Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định sắp xếp, tổ chức lại thôn ở xã Khuôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở, góp phần hiện thực hóa chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ông Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng lãnh đạo xã Khuôn Lùng chụp ảnh cùng cán bộ các thôn mới. Ảnh: Hồng Nhung.

Tại hội nghị, xã Khuôn Lùng đã công bố Nghị quyết của HĐND xã Khuôn Lùng về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn.

Theo nghị quyết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn của xã giảm từ 19 xuống còn 10 thôn. Trong đó, 17 thôn được sáp nhập thành 8 thôn mới và giữ nguyên 2 thôn.

Cùng với việc công bố nghị quyết sắp xếp thôn, hội nghị cũng công bố hàng loạt quyết định quan trọng nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khuôn Lùng trao quyết định cho Bí thư Chi bộ các thôn mới. Ảnh: Hồng Nhung.

Đảng ủy xã Khuôn Lùng đã công bố các quyết định thành lập chi bộ thôn; chỉ định Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ của các thôn mới.

UBND xã công bố quyết định chỉ định Trưởng thôn; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã công bố quyết định thành lập các tổ chức chính trị - xã hội, tổ an ninh trật tự và chỉ định, công nhận các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn.

Việc đồng bộ triển khai các quyết định ngay sau khi hoàn thành sắp xếp thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm bộ máy ở cơ sở vận hành liên tục, không để gián đoạn công tác lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn không chỉ góp phần tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để xã Khuôn Lùng tập trung huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Với việc hoàn thành kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, các thôn mới của xã Khuôn Lùng đã sẵn sàng đi vào hoạt động ổn định, thống nhất và thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần dân, sát dân.