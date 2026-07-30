Sáp nhập thôn mới nhất ở Sơn La: Xã vùng cao Phiêng Cằm kiện toàn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội
30/07/2026 19:18 GMT +7
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị bản, xã Phiêng Cằm (Sơn La) kiện toàn tổ chức, thành lập các chi đoàn, chi hội tại các bản mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu quả công tác ở cơ sở.
Phiêng Cằm kiện toàn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội
Ngày 30/7, các tổ chức chính trị - xã hội xã Phiêng Cằm (Sơn La) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định chấm dứt hoạt động và thành lập các chi đoàn, chi hội tại các bản trên địa bàn xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị bản.
Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng bản trên địa bàn xã Phiêng Cằm, giảm từ 34 bản xuống còn 15 bản.
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội xã đã công bố quyết định chấm dứt hoạt động đối với các chi đoàn, chi hội tại các bản trước khi sắp xếp. Đồng thời, công bố các quyết định thành lập Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh và Chi đoàn Thanh niên tại các bản mới sau sắp xếp.
Cùng với việc thành lập các tổ chức, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xã đã trao quyết định thành lập, quyết định chỉ định Chi hội trưởng, Chi hội phó, Bí thư Chi đoàn và Phó Bí thư Chi đoàn lâm thời tại các bản mới.
Việc kiện toàn tổ chức nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tạo sự liên thông trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở sau sáp nhập, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ông Cầm Văn Thoát, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phiêng Cằm nhấn mạnh, việc thành lập các chi đoàn, chi hội tại các bản mới là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Ông đề nghị các đồng chí vừa được trao quyết định phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tính gương mẫu, khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, củng cố tổ chức, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, sát dân; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, các chi
đoàn, chi hội cần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc
vận động do địa phương phát động; vận động đoàn viên, hội viên tham gia phát
triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc
văn hóa địa phương.
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