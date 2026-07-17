Sáp nhập bản ở Bình Thuận: Gọn đầu mối, gần dân, sát cơ sở
17/07/2026 10:10 GMT +7
Từ 23 bản xuống còn 16 bản sau sắp xếp, xã Bình Thuận (Sơn La) từng bước tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân và tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
Bình Thuận từ 23 bản còn 16 bản sau sắp xếp
UBND xã Bình Thuận (Sơn La) vừa công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các bản trên địa bàn năm 2026.
Theo đó, toàn xã giảm từ 23 bản xuống còn 16 bản, giảm 7 bản so với trước đây; trong đó có 6 bản được hình thành sau sáp nhập và 10 bản giữ nguyên hiện trạng.
Nhiều bản mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập các bản liền kề như bản Sai Chiên được thành lập từ bản Huổi Quỳnh và bản Sai Chiên; bản Phổng Lái từ bản Bay và bản Cang; bản Bình Minh từ bản Hán và bản Nong Lào; bản Thái Bình từ bản Đông Quan, bản Kiến Xương và bản Quỳnh Tiên Hưng.
Việc sắp xếp nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Sau sắp xếp, xã Bình Thuận có 3.726 hộ với 17.175 nhân khẩu sinh sống tại 16 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Kinh, La Ha và Kháng.
Đối với các giấy tờ, hồ sơ đã được cấp trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, người dân vẫn tiếp tục sử dụng bình thường theo quy định. Việc điều chỉnh thông tin địa chỉ chỉ thực hiện khi phát sinh các thủ tục hành chính hoặc giao dịch liên quan, người dân không phải đồng loạt đi đổi giấy tờ nếu chưa cần thiết.
Để việc triển khai được đồng bộ, UBND xã Bình Thuận đã giao các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế và ban quản lý các bản tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tên gọi mới, đồng thời rà soát, cập nhật biển tên, hồ sơ và cơ sở dữ liệu theo quy định.
Việc sắp xếp, sáp nhập bản được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng bộ máy ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, gần dân, sát cơ sở, tạo nền tảng để Bình Thuận tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
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