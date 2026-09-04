Sắp diễn ra Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”

Họp Ban Tổ chức hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”

Sáng 4/9, Ban Tổ chức hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, thống nhất công tác chuẩn bị cho hội thảo sắp tới. Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”. (Ảnh: Đinh Lan)

Tại cuộc họp, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu (cơ quan thường trực) đã thông báo quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời trình bày dự thảo chương trình tổng thể.

Theo kế hoạch, Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 19 - 20/9/2026) tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu. Sự kiện sẽ được phát sóng truyền hình trực tiếp trên kênh của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Hội thảo được kỳ vọng là bước đệm chiến lược nhằm đánh giá thực trạng và tiềm năng, nhìn nhận toàn diện cơ hội, thách thức, cơ chế chính sách và các kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật về sâm Lai Châu; tạo diễn đàn kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng chuỗi giá trị khép kín: Định hướng phát triển vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển giao công nghệ, hướng tới thương mại hóa và xuất khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại, phát huy tối đa lợi thế dược liệu đặc hữu của địa phương…

Không chỉ dừng lại ở các phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo lần này còn mang đến không khí hội ngộ văn hóa phong phú với chuỗi sự kiện bên lề ấn tượng: Triển lãm, trưng bày sâm Lai Châu, các sản phẩm dược liệu quý và sản phẩm OCOP đặc trưng; giao lưu văn hóa các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; triển lãm ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, danh thắng và con người Lai Châu…

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Đinh Lan)

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, hoàn thiện kế hoạch chi tiết từ kịch bản điều hành, nội dung phóng sự, đến công tác lễ tân, hậu cần, truyền thông, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Phát biểu kết luận, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao sự chủ động của cơ quan thường trực và các ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hội thảo diễn ra thành công, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; nội dung phóng sự cần làm nổi bật được giá trị khác biệt và tầm vóc của cây sâm Lai Châu, góp phần khẳng định thương hiệu "báu vật đại ngàn" trên thị trường trong nước và quốc tế.