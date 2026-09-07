Sản lượng tiêu tại Việt Nam và Indonesia suy giảm, nguồn cung toàn cầu vẫn được giữ ở mức cân bằng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (7/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 135.000 – 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 136.500 - 137.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 135.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 135.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 135.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (7/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.929 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.487 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.990 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.400 USD/tấn.

Thị trường hạt tiêu trong nước và quốc tế ghi nhận trạng thái giao dịch ổn định trong tuần qua. Mặc dù sản lượng tại Việt Nam và Indonesia suy giảm, nguồn cung toàn cầu vẫn được giữ ở mức cân bằng nhờ sự bứt phá từ Brazil.

Tại Việt Nam, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, khép lại một tuần giao dịch gần như không có biến động đáng kể. Mặt bằng giá thu mua hạt tiêu trong nước hiện dao động phổ biến trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Về tình hình sản xuất, Việt Nam đã chính thức khép lại vụ thu hoạch năm 2026 với sản lượng đạt 155.000 tấn. Dù vậy, những lo ngại về nguồn cung cho vụ tiếp theo đang bắt đầu xuất hiện. Báo cáo từ Nedspice chỉ ra rằng lượng mưa phân bố không đồng đều kết hợp với nhiệt độ cao kéo dài, đã gây ra hiện tượng rụng bông, đồng thời khiến quá trình ra hoa của vụ tiêu 2027 diễn ra không đồng đều, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đậu quả sớm của cây tiêu. Cho đến nay, vụ mùa năm 2027 của Việt Nam mới chỉ chịu tác động ở mức độ vừa phải, song diễn biến thời tiết vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu của Việt Nam và các nước sản xuất lớn tiếp tục duy trì sự ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với loại dung trọng 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt mức 8.400 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen đứng ở mức 6.929 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok giữ nguyên ở mức 9.487 USD/tấn. Thị trường nội địa Indonesia ghi nhận trạng thái cân bằng giữa cung và cầu khi vụ thu hoạch đang diễn ra, giá tiêu đứng vững nhờ sự ổn định của tỷ giá hối đoái.

Ngược lại, giá tiêu nội địa của Malaysia tiếp tục tăng nhờ đồng Ringgit tăng giá 1% so với USD, trong khi giá xuất khẩu giữ ổn định. Tiêu đen của Malaysia hiện đạt 9.300 USD/tấn, tiêu trắng xuất khẩu của nước này đạt 12.200 USD/tấn.

Báo cáo mới nhất từ Nedspice nhận định nguồn cung hạt tiêu toàn cầu năm 2026 nhìn chung vẫn ổn định so với các năm trước. Sự ổn định này có được nhờ sản lượng tăng mạnh tại Brazil, đóng vai trò bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng tại Việt Nam và Indonesia.

Sản lượng hạt tiêu năm 2026 của Brazil ước tính đạt 118.000 tấn. Trong 7 tháng đầu năm, quốc gia này đã xuất khẩu khoảng 57.000 tấn tiêu (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước). Chỉ tính riêng trong tháng 8/2026, Brazil đã xuất khẩu 4.273 tấn hạt tiêu, đạt kim ngạch 26,2 triệu USD, với giá bình quân 6.140 USD/tấn. So với tháng trước, lượng xuất khẩu của Brazil tăng mạnh tới 28,9% về lượng và 27,8% về kim ngạch, bất chấp giá xuất khẩu bình quân giảm nhẹ 0,4%.

Mặc dù thị trường hiện tại đang ở trạng thái cân bằng, giới phân tích cảnh báo những rủi ro lớn đối với nguồn cung vụ tới do hiện tượng El Niño. Dự báo El Niño sẽ gây tác động mạnh nhất đến các vùng trồng trọt phục vụ vụ thu hoạch năm 2027 kể từ tháng 12 trở đi.

Hiện tại, Indonesia và khu vực phía Bắc của Brazil là hai vùng chịu rủi ro El Niño cao nhất khi thời tiết nóng và khô, dự báo xuất hiện tại các vùng trồng không có hệ thống tưới tiêu chủ động. Thực tế, Indonesia đã phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Việc các cường quốc xuất khẩu đối mặt rủi ro thời tiết khô hạn được dự báo sẽ là yếu tố thúc đẩy giá tiêu thế giới biến động mạnh, trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.