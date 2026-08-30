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Sắc màu chợ phiên Muổi Nọi trước ngày hội Tết Độc lập

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Quỳnh Liên - Thiên Long

30/08/2026 20:56 GMT +7

Chợ phiên Muổi Nọi (xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La) không chỉ là nơi người dân các bản mang nông sản đến trao đổi, mua bán mà đang từng bước trở thành không gian hội tụ văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch cộng đồng. Phiên chợ chào mừng dịp Quốc khánh 2/9 thu hút đông đảo người dân, du khách, tạo thêm đầu ra cho nông sản vùng cao.

Người dân các bản trong xã Muổi Nọi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, nô nức tham gia chợ phiên. Những sắc màu thổ cẩm, tiếng nói cười và không khí mua bán tạo nên bức tranh sinh động trước ngày Quốc khánh 2/9.
Từ rau, củ, quả, chuối, măng, mật ong, gia cầm, trứng đến thịt hun khói, chẳm chéo, thổ cẩm, sản phẩm OCOP..., những sản vật quen thuộc trong đời sống vùng cao được người dân mang tới phiên chợ để giới thiệu và bán cho du khách. Ảnh: Quỳnh Linh.
Điểm đáng chú ý của chợ phiên Muổi Nọi là sản phẩm không chỉ được trưng bày mà hướng tới kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Những gian hàng sạch sẽ, sản phẩm được sắp xếp bắt mắt giúp nông sản địa phương tiếp cận du khách ngay tại nơi sản xuất. Ảnh: Quỳnh Linh.
Không gian chợ phiên được tạo nên từ chính những sản vật, câu chuyện và con người nơi đây. Từ khâu chuẩn bị gian hàng, vận chuyển nông sản đến giới thiệu sản phẩm, người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động giao thương. Ảnh: Quỳnh Linh.
Từ cá pỉnh tộp, gà nướng, cơm lam, canh bon đến thắng cố..., những món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng Tây Bắc được giới thiệu tại phiên chợ. Du khách có thể thưởng thức ngay tại chỗ, qua đó cảm nhận rõ hơn văn hóa ẩm thực của đồng bào địa phương. Ảnh: Quỳnh Linh.
Bên cạnh giao thương, các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi và những bộ trang phục truyền thống tạo nên không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc. Đây cũng là yếu tố giúp chợ phiên không đơn thuần là một điểm mua bán hàng hóa. Ảnh: Quỳnh Linh.
Một trong những điểm check-in thu hút du khách tại phiên chợ là không gian cờ đỏ "Tổ quốc trong tim". Sắc đỏ nổi bật giữa không gian vùng cao tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong dịp cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quỳnh Linh.
Từ chợ phiên, du khách có thể kết nối với các điểm trải nghiệm như bản cổ Bó Nguồng, đường lúa Bó Nguồng, cây xương rồng cổ và Nông trại A Chaư. Việc kết nối các điểm đến giúp kéo dài thời gian trải nghiệm, đồng thời mở thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ cho người dân địa phương. Ảnh: Quỳnh Linh.
Chợ phiên Muổi Nọi không chỉ mang đến không khí vui tươi trong dịp Quốc khánh mà còn mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ nông sản. Khi sản vật địa phương được đặt trong không gian văn hóa và du lịch, giá trị của mỗi sản phẩm không chỉ nằm ở hàng hóa mà còn ở câu chuyện về vùng đất, con người và bản sắc phía sau đó. Ảnh: Quỳnh Linh.

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