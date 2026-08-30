Sắc màu chợ phiên Muổi Nọi trước ngày hội Tết Độc lập
30/08/2026 20:56 GMT +7
Chợ phiên Muổi Nọi (xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La) không chỉ là nơi người dân các bản mang nông sản đến trao đổi, mua bán mà đang từng bước trở thành không gian hội tụ văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm du lịch cộng đồng. Phiên chợ chào mừng dịp Quốc khánh 2/9 thu hút đông đảo người dân, du khách, tạo thêm đầu ra cho nông sản vùng cao.
Rộn ràng phần thi giã bánh dày, đậm sắc văn hóa đồng bào Mông tại phiên chợ vùng cao Chiềng Hặc
Tại phiên chợ vùng cao Chiềng Hặc (Sơn La), phần thi giã bánh dày không chỉ tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn du khách mà còn góp phần tái hiện nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mông. Qua từng nhịp chày, tiếng giã xôi và đôi bàn tay khéo léo, những chiếc bánh dày tròn đều, dẻo thơm được tạo nên, gửi gắm tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Lai Châu phủ sóng điện lưới 100% các thôn bản, bước ngoặt lớn cho vùng cao biên giới
Sáng 16/7, tại Hội nghị tổng kết công tác cấp điện lưới Quốc gia cho các thôn, bản và triển khai Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND, tỉnh Lai Châu đã công bố một cột mốc lịch sử, 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã được sử dụng điện lưới Quốc gia. Đây là thành quả của sự quyết tâm chính trị cao độ, mở ra vận hội mới để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.
Tăng cường sức người cho vùng cao Phú Thọ: Lời giải cho bài toán nhân lực tại các xã đặc biệt khó khăn
Trong bối cảnh nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Phú Thọ đang đối mặt với khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng lại thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Chủ trương điều động và biệt phái cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở được xem là giải pháp thoả đáng nhằm củng cố bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.