Sa Pa đưa Kiosk số và Wifi công cộng vào phục vụ người dân, du khách

Sa Pa khánh thành công trình biểu tượng tháp đồng hồ tại nút giao đường Xuân Viên - Ngũ Chỉ Sơn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.



Tháp đồng hồ ở Sa Pa có chiều cao 10,6m, chủ yếu được xây dựng bằng đá khối tự nhiên kết hợp lõi bê tông cốt thép.

Phần chân đế rộng 5,1m, bố trí 4 linh vật rồng. Phần thân tháp rộng 1,2m, với 4 mặt được trang trí bằng hệ thống đường chỉ, hoa văn, họa tiết thổ cẩm và các chi tiết mang đặc trưng văn hóa Sa Pa.

Phía trên thân tháp là logo Sa Pa, tiếp đến là cụm đồng hồ 4 mặt. Trên đỉnh tháp đặt biểu tượng đỉnh Fansipan - 3.143m bằng inox.

Hệ thống điện của công trình được bố trí bằng cáp ngầm, kết hợp đèn chiếu hắt nhằm làm nổi bật kiến trúc và các chi tiết trang trí vào ban đêm.

Phần lớn cấu kiện kiến trúc được chế tác từ đá tự nhiên nguyên khối. Các cấu kiện có trọng lượng lớn, đòi hỏi độ chính xác và tính thẩm mỹ cao.

Đá được gia công tại xưởng thuộc làng nghề đá truyền thống tại Ninh Bình, sử dụng máy móc chuyên dụng kết hợp hoàn thiện thủ công, sau đó vận chuyển lên Sa Pa để lắp dựng.

Công trình được xây dựng tại nút giao đường Xuân Viên - Ngũ Chỉ Sơn, có tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách phường Sa Pa.

Ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa phát biểu tại lễ khánh thành công trình biểu tượng tháp đồng hồ tại nút giao đường Xuân Viên - Ngũ Chỉ Sơn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa nhấn mạnh, dự án được triển khai nhằm chỉnh trang cảnh quan, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh đô thị Sa Pa, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Các đại biểu cắt băng khai trương 3 Kiosk số và điểm Wifi công cộng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Cùng ngày, UBND phường Sa Pa tổ chức cắt băng khánh thành công trình Kiosk số và Wifi công cộng.

Công trình Kiosk số và Wifi công cộng được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số, từng bước hình thành các tiện ích của đô thị thông minh, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp và du khách khi đến với Sa Pa; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh đô thị du lịch Sa Pa văn minh, hiện đại và thân thiện.

Để thực hiện dự án, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, VNPT Lào Cai và các ngân hàng tổ chức khảo sát vị trí lắp đặt dựa theo tiêu chí: Khu vực có mật độ người dân, du khách qua lại lớn; thuận tiện trong tiếp cận và sử dụng; bảo đảm điều kiện kết nối điện, hạ tầng viễn thông; đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông; đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến không gian công cộng và cảnh quan đô thị.

Tới đây, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm tiện ích dịch vụ số tại trung tâm phường Sa Pa. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Sau 15 ngày triển khai, các đơn vị đã hoàn thành với lắp đặt 3 Kiosk số, tích hợp 4 thiết bị tra cứu thông tin thông minh; thiết lập 3 điểm Wifi công cộng miễn phí tại các khu vực trọng điểm, gồm: Khu vực Nhà thờ đá, khu vực Sân Quần và khu vực hồ Mắt Ngọc; hạ tầng mạng được đầu tư đồng bộ, có khả năng phục vụ khoảng 2.000 lượt du khách truy cập wiffi công cộng miễn phí.

Nguồn lực xã hội hóa được huy động khoảng 800 triệu đồng, giai đoạn 2027–2030, phường Sa Pa sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng hệ thống với 22 Kiosk số, ưu tiên các nhà văn hóa tổ dân phố, khu dân cư tập trung đông người và các điểm sinh hoạt công cộng có nhu cầu cao.