Rượu gừng có tác dụng gì? 5 lợi ích và những lưu ý quan trọng

Theo trang Sohu, dưới đây là một số công dụng phổ biến của rượu gừng cũng như những lưu ý quan trọng khi sử dụng.

Giúp làm ấm cơ thể và thư giãn cơ bắp

Gừng chứa nhiều hợp chất hoạt tính như gingerol, kết hợp với tính ấm của rượu có thể tạo cảm giác nóng tại vùng da được xoa bóp. Nhiều người sử dụng rượu gừng để massage lòng bàn tay, bàn chân hoặc các vùng cơ bị mỏi nhằm hỗ trợ lưu thông máu và giảm cảm giác lạnh vào những ngày thời tiết se lạnh.

Rượu gừng được làm từ 2 nguyên liệu chính là gừng và rượu khoảng 45 độ. (Ảnh: Sohu)

Hỗ trợ chăm sóc da đầu

Rụng tóc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như căng thẳng, thay đổi nội tiết, chế độ dinh dưỡng hoặc chăm sóc tóc chưa phù hợp.

Một số người có thói quen dùng rượu gừng để massage nhẹ vùng da đầu với mong muốn kích thích tuần hoàn máu tại chỗ. Việc này có thể giúp da đầu được thư giãn và tạo môi trường thuận lợi cho tóc phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả đối với tình trạng rụng tóc còn phụ thuộc vào nguyên nhân và chưa thể thay thế các phương pháp điều trị chuyên khoa.

Thư giãn trước khi đi ngủ

Ngâm chân bằng nước ấm kết hợp với một lượng nhỏ rượu gừng trong khoảng 10–15 phút có thể giúp cơ thể thư giãn sau một ngày làm việc. Hơi ấm cùng mùi thơm đặc trưng của gừng giúp nhiều người cảm thấy dễ chịu hơn và hỗ trợ quá trình nghỉ ngơi.

Hỗ trợ massage vùng bụng sau sinh

Sau khi sinh và khi đã được bác sĩ cho phép, nhiều phụ nữ sử dụng rượu gừng để massage vùng bụng. Việc xoa bóp có thể giúp da săn chắc hơn và tạo cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, không nên xem đây là phương pháp giảm mỡ bụng. Để lấy lại vóc dáng, chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Hỗ trợ giảm mùi cơ thể

Nhờ đặc tính khử mùi của rượu và tinh dầu trong gừng, một số người sử dụng hỗn hợp này để vệ sinh vùng nách hoặc bàn chân. Phương pháp này có thể giúp giảm mùi hôi ở mức độ nhẹ, nhưng không thay thế việc giữ vệ sinh cá nhân hoặc điều trị nếu tình trạng kéo dài.

Cách ngâm rượu gừng

Để ngâm rượu gừng, bạn nên chọn gừng già, rửa sạch và để ráo nước rồi thái lát hoặc đập dập nhẹ. Cho gừng vào hũ thủy tinh sạch, đổ rượu trắng ngập toàn bộ phần gừng, đậy kín nắp và bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau khoảng 3–4 tuần, có thể dùng để xoa bóp ngoài da.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng

Khi sử dụng rượu gừng, bạn chỉ nên dùng để bôi ngoài da và không tự ý uống nếu không có hướng dẫn của chuyên gia y tế. Không thoa rượu gừng lên vùng da có vết thương hở, viêm nhiễm hoặc đang bị kích ứng.

Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mẩn đỏ, ngứa hoặc rát da, cần ngừng sử dụng ngay. Rượu gừng chỉ là biện pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nếu có bệnh lý về da hoặc các triệu chứng kéo dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ.