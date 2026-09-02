Rực rỡ đêm nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”

Mộc Châu thức giấc giữa đại ngàn

Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu” nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Mộc Châu năm 2026.



Chương trình được xây dựng thành 3 chương, theo mạch từ thiên nhiên đến con người, văn hóa rồi mở ra lời mời gọi du lịch. Đây cũng là cách ê-kíp nghệ thuật kể câu chuyện về Mộc Châu bằng âm nhạc, ánh sáng, múa và những hình ảnh sân khấu.

Mở đầu là chương I “Mộc Châu thức giấc” với các tiết mục “Bản hòa ca thiên nhiên”, “Tiếng rừng”, “Kỳ vĩ miền di sản” và “Mộc Châu thức giấc”.

Qua những màn hát múa, Mộc Châu hiện lên với núi non hùng vĩ, những thung lũng xanh, mùa hoa rực rỡ và cuộc sống bình dị của người dân vùng cao.

Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu” mang đến cho khán giả những tiết mục giàu màu sắc, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Ở tiết mục “Tiếng rừng”, tiếng gió, tiếng suối, tiếng chim và màu xanh của đại ngàn được chuyển tải bằng âm nhạc và múa. Hình ảnh rừng xanh ôm lấy bản làng, chở che những nếp nhà và cuộc sống bình dị của người dân vùng cao tạo nên một bức tranh thiên nhiên gần gũi, giàu sức sống.

Đến “Kỳ vĩ miền di sản”, chương trình tiếp tục khắc họa sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người. Không chỉ có cảnh sắc, Mộc Châu còn được giới thiệu qua những giá trị văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.



Nếu chương I là câu chuyện về thiên nhiên thì chương II “Tiếng gọi mùa yêu” đưa khán giả đến với không gian văn hóa của các dân tộc đang sinh sống trên cao nguyên Mộc Châu.

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”. Ảnh: Văn Ngọc

Mỗi dân tộc có một cách riêng để cất tiếng gọi. Người Mông gọi bằng tiếng khèn, người Thái gọi bằng vòng xòe, người Dao gọi bằng tiếng trống, tiếng chuông, còn người Mường gọi bằng tiếng chiêng. Những thanh âm khác nhau cùng hòa vào một không gian chung, tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng của vùng đất này.

Qua liên khúc “Ngẫu hứng lưng trời – Vũ khúc Tha Khềnh”, tiếng khèn Mông vang lên giữa không gian núi rừng. Tiếng khèn từ lâu đã gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Mông, là tiếng gọi bạn, gọi tình và những cuộc gặp gỡ.

Không gian văn hóa Dao tiếp nối với “Hội trống bản Dao”. Tiếng trống, tiếng chuông rộn ràng cùng những bước múa tạo nên không khí lễ hội, thể hiện sự gắn kết cộng đồng và tình yêu đối với cội nguồn.

Không gian văn hóa các dân tộc được tái hiện sinh động qua những tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc vùng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, tiết mục “Xòe đi” đưa khán giả đến với vòng xòe của đồng bào Thái. Những bàn tay nắm lấy bàn tay, những bước chân nối tiếp nhau tạo thành vòng tròn đoàn kết. Xòe không chỉ là một điệu múa mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và niềm vui gặp gỡ.



Chương III “Mộc Châu gọi bạn” đưa khán giả từ không gian văn hóa đến những cảm xúc gần gũi về con người và vùng đất Mộc Châu.

Các tiết mục “Hương sắc Mộc Châu”, “Tình Mộc Châu”, “Đến Sơn La để yêu”, “Mộc Châu nơi tình người ở lại”, “Hoa của núi” và “Mộc Châu gọi bạn” lần lượt mở ra những hình ảnh quen thuộc của cao nguyên: sắc hoa theo mùa, núi xanh, mây trắng, những bản làng và nụ cười thân thiện của người dân.

“Hội trống bản Dao” tạo không khí rộn ràng với tiếng trống, tiếng chuông và những điệu múa, thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Với “Tình Mộc Châu”, những điều tưởng như rất bình dị lại trở thành ký ức khiến du khách muốn quay trở lại. Đó có thể là một buổi chiều giữa thung lũng, một câu chào nơi bản nhỏ hay sự thân thiện của người dân vùng cao.

Còn “Đến Sơn La để yêu” như một lời mời gọi nhẹ nhàng. Không chỉ đến để ngắm cảnh, du khách còn được khám phá những bản làng, nghe tiếng suối, gặp gỡ con người và cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất Tây Bắc.

Đặc biệt, tiết mục “Mộc Châu nơi tình người ở lại” nhấn mạnh vẻ đẹp bình dị nhưng sâu sắc của con người nơi đây. Một mái nhà, bếp lửa, con đường hay sự chân thành của người dân có thể trở thành những điều khiến du khách nhớ mãi sau mỗi chuyến đi.

Những sắc màu rực rỡ của núi rừng, bản làng và con người Mộc Châu được thể hiện qua các tiết mục nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Khép lại chương trình là “Mộc Châu gọi bạn”, với thông điệp về một Mộc Châu đang từng ngày đổi mới. Bên cạnh núi xanh, mây trắng, hoa thơm, vùng đất này còn mang trong mình nhịp sống mới, những bản làng đổi thay và những ước mơ đang được nối dài.



Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu” Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật ca, múa, nhạc hiện đại kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian, chương trình truyền tải thông điệp về tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người và khát vọng gắn kết.

Đồng thời, giới thiệu Mộc Châu như một điểm đến hấp dẫn của Sơn La và Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa địa phương, để mỗi khán giả khi thưởng thức chương trình đều cảm nhận được rằng Mộc Châu không chỉ là nơi để đến, mà là nơi để yêu và muốn trở lại.

Một số tiết mục tại Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu – Tiếng gọi mùa yêu”