Rộn ràng chợ phiên xã Muổi Nọi, "chắp cánh" cho nông sản vùng cao

Dự chương trình khai mạc có ông Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Cầm Ngọc Minh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; nguyên lãnh đạo xã; bà Cầm Thị Huyền Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã; ông Hoàng Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Vũ Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng lãnh đạo các xã Thuận Châu, Chiềng La, Phiêng Cằm.

Không khí ngày hội rộn ràng, nông sản vùng cao tìm được lối ra

Ngay từ sớm, trên khắp các nẻo đường dẫn về khu vực ngã ba Muổi Nọi, tiếng nói cười rộn rã của người dân các bản đã vang vọng khắp không gian. Đồng bào các dân tộc xã Muổi Nọi khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm đẹp nhất, nở nụ cười rạng rỡ, cùng nhau nô nức đến chợ tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực độc đáo. Phiên chợ không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà đã thực sự trở thành không gian ngày hội ngập tràn niềm vui chào mừng Tết Độc lập 2/9.

Chợ phiên xã Muổi Nọi thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm. Ảnh: Quỳnh Liên.

Chợ phiên Muổi Nọi là không gian trưng bày, giới thiệu nông sản địa phương với các gian hàng đại diện cho 16 bản trên địa bàn. Các gian hàng bày bán nhiều sản vật đặc trưng như rau, củ, quả, măng, chuối, mật ong, gia cầm, trứng, thịt khô, thịt hun khói, chẳm chéo, các món ăn truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng thổ cẩm, sản phẩm OCOP và sản phẩm có mã truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó còn có cà phê, dược liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản - những thành quả do chính tay bà con tự trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị xã Muổi Nọi xây dựng chợ phiên mang nét bản sắc riêng, ưu tiên các sản phẩm thật sự đặc trưng, đảm bảo chất lượng, sản phẩm nông nghiệp sạch và sản phẩm OCOP.

Xã cần bố trí gian hàng hợp lý, ưu tiên các hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ chức phụ nữ, thanh niên và đồng bào các dân tộc thiểu số; lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian gần gũi với nét đẹp truyền thống.

Đồng thời, chú trọng việc xây dựng thương hiệu, nhãn mác, niêm yết giá, chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ và gắn kết chợ phiên với phát triển du lịch trải nghiệm. Việc tổ chức chợ phiên cần đi vào nề nếp và có đánh giá hiệu quả thực tế.

"Để chợ phiên Muổi Nọi trở thành một điểm đến thật sự hiệu quả, cần sự chung tay, đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và đặc biệt là toàn thể Nhân dân. Mỗi người dân hãy giữ gìn, quảng bá văn hóa dân tộc, là nhà sản xuất có trách nhiệm, là người kinh doanh văn minh và là một "đại sứ thân thiện" giới thiệu hình ảnh quê hương tới du khách", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tham quan các gian hàng nông sản tại chợ phiên Muổi Nọi. Ảnh: Quỳnh Liên.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi, cho biết: "Việc tổ chức chợ phiên nhằm tạo không gian giao thương ổn định, giúp các hộ sản xuất và người dân trong xã cũng như khu vực lân cận trưng bày, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm địa phương.

Thông qua đó, xã hướng tới thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm của Muổi Nọi, tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thu mua, khách du lịch và mở rộng thị trường ra ngoài địa phương".

Anh Lò Văn Panh, Trưởng bản Tát chia sẻ: "Tham gia phiên chợ, cụm bản chúng tôi gồm bản Nam Tiến, bản Tát, bản Đông Hưng, bản Bó Nguồng mang đến các sản phẩm nông sản của bà con. Gian hàng của bản tôi được chuẩn bị từ sớm với đầy đủ rau củ, chuối, mật ong rừng, thịt hun khói và chẳm chéo truyền thống. Mới buổi sáng mà khách đến ủng hộ rất đông. Chợ phiên được tổ chức bài bản giúp bà con trong bản có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định và có thêm thu nhập".

Nhiều nông sản đặc trưng của người dân, Hợp tác xã trên địa bàn xã Muổi Nọi có mặt tại phiên chợ. Ảnh: Quỳnh Liên.

Có mặt tại phiên chợ từ sớm, chị Quàng Thị Thảo (bản Tát, xã Muổi Nọi) hào hứng chia sẻ: "Tết Độc lập năm nay rất vui và ý nghĩa. Người dân có không gian chợ phiên quy mô để tự tay giới thiệu những sản phẩm nông sản mình làm ra đến tận tay du khách. Tôi rất mong chợ phiên sẽ được duy trì thường xuyên".

"Tranh thủ ngày nghỉ, tôi cùng gia đình và bạn bè đến tham quan, mua sắm tại phiên chợ. Mặt hàng nông sản của bà con rất đa dạng, người dân thân thiện, mến khách, không khí rất nhộn nhịp. Các gian hàng sắp xếp sạch sẽ, sản phẩm nông sản và OCOP phong phú, tươi ngon mà giá cả lại hợp lý. Chắc chắn những mô hình chợ phiên gắn với du lịch trải nghiệm như thế này sẽ thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh", chị Nguyễn Thị Dung, du khách đến từ tổ 6, phường Tô Hiệu chia sẻ.

Giữ gìn bản sắc văn hóa, "chắp cánh" du lịch cộng đồng

Bên cạnh hoạt động thương mại, Chợ phiên Muổi Nọi còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng đậm đà bản sắc. Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức ẩm thực đặc trưng Tây Bắc như cá pỉnh tộp, gà nướng, cơm lam, canh bon, thắng cố... mà còn được hòa mình vào không gian giao lưu văn nghệ do các đội văn nghệ quần chúng biểu diễn. Qua đó, sự kiện vừa hỗ trợ giao thương, tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần quảng bá giá trị văn hóa, sản vật và tiềm năng kinh tế của địa phương.

Đặc biệt, sự kiện lần này tạo điểm nhấn ấn tượng với các không gian trải nghiệm du lịch cộng đồng và check-in thu hút đông đảo giới trẻ như: Không gian cờ đỏ "Tổ quốc trong tim", cổng chào "Bản cổ Bó Nguồng", "Đường lúa Bó Nguồng", điểm "Cây xương rồng cổ", kết nối với Nông trại A Chaư và thưởng thức cà phê bản địa.

Chợ phiên Muổi Nọi diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú. Ảnh: Quỳnh Liên.

Du khách Nguyễn Cẩm Tú đến từ Hà Nội, cho biết: "Không khí ở đây rất rộn ràng. Việc kết nối giữa chợ phiên truyền thống với các điểm check-in văn hóa giúp những người trẻ như chúng mình vừa được mua sắm nông sản sạch, vừa có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng thiên nhiên bình dị".

Du khách trải nghiệm và check-in không gian cờ đỏ "Tổ quốc trong tim" tại phiên chợ. Ảnh: Quỳnh Liên.

Chợ phiên Muổi Nọi diễn ra trong 2 ngày (29/8 – 30/8) với nhiều nội dung, hoạt động phong phú, đa dạng, đem đến cho người dân địa phương và du khách gần xa không khí tươi vui, phấn khởi trong dịp Tết Độc lập.

Chợ phiên được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và các dân tộc anh em trên địa bàn xã, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.