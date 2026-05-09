Robusta quay đầu giảm nhẹ, trong khi Arabica phục hồi, giá cà phê trong nước đi xuống cuối tuần

Giá cà phê hôm nay 9/5

Ngày 9/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London quay đầu giảm nhẹ 0,52% (18 USD/tấn) so với ngày hôm trước, xuống còn 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,57% (19 USD/tấn), đạt 3.302 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,33% (0,9 US cent/pound) sau hai phiên giảm giá liên tiếp, lên mức 274,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 0,43% (1,15 US cent/pound), đạt 266,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 86.500 – 87.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 87.100 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 87.100 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 86.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 87.300 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới đang trải qua sự chuyển dịch đáng kể từ trạng thái thâm hụt kéo dài sang thặng dư nguồn cung lớn. Theo dự báo của StoneX, thặng dư toàn cầu năm 2026 có thể đạt mức 10 triệu bao – mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Brazil được xác định là động lực chính thúc đẩy sản lượng thế giới với dự báo vụ mùa kỷ lục đạt khoảng 74 - 75,3 triệu bao trong niên vụ 2026-2027, tăng hơn 20% so với niên vụ trước. Trong khi đó, Việt Nam dự kiến duy trì sản lượng ổn định ở mức 31 triệu bao.

Giá cà phê thế giới ghi nhận mức giảm sâu từ đỉnh cao của năm ngoái. Tính đến tháng 4/2026, giá Arabica và Robusta đã giảm lần lượt 32% và 41,6% so với mức đỉnh vào tháng 2/2025 do áp lực dư cung chiếm ưu thế trên thị trường.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về sản lượng nhưng lại suy giảm về giá trị, phản ánh rõ áp lực giảm giá trên thị trường.

Cụ thể, Việt Nam đã xuất khẩu 810.000 tấn cà phê, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 3,69 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ. Diễn biến trái chiều này cho thấy giá xuất khẩu bình quân đang giảm đáng kể, làm suy giảm tổng giá trị dù khối lượng tăng cao.

Ước tính, giá xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 4.556 USD/tấn, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực nguồn cung gia tăng trên thị trường thế giới, đặc biệt khi các quốc gia sản xuất lớn bước vào vụ thu hoạch, khiến giá cà phê chịu sức ép giảm. Riêng trong tháng 4/2026, xuất khẩu cà phê đạt 220.000 tấn, tương đương kim ngạch 936 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân trong tháng ước đạt khoảng 4.255 USD/tấn, tiếp tục xu hướng giảm so với mức trung bình của các tháng trước đó.

Trong tháng 4/2026, giá xuất khẩu cà phê Robusta khoảng 3.800 USD/tấn, trong khi Arabica ở mức 6.309 USD/tấn.

Lũy kế 4 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 791.090 tấn cà phê, kim ngạch đạt 3,66 tỉ USD, tăng 9,4% về khối lượng nhưng giảm 10,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Giá cà phê nội địa giảm mạnh khoảng 11% (tương đương 10.500 đồng/kg) trong quý I. Chốt phiên cuối quý, giá rơi xuống khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg, mất mốc 90.000 đồng/kg và vẫn tiếp tục chịu áp lực đi xuống trong đầu tháng 4.

Xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy chi phí vận tải, phí bảo hiểm và giá nhiên liệu tăng cao. Điều này không chỉ gây lo ngại rủi ro logistics mà còn đe dọa trực tiếp đến nguồn cung phân bón toàn cầu, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất dài hạn.

Tại Tây Nguyên, những trận mưa trái mùa mang lại tác động kép. Mưa giúp nông dân tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí điện nước tưới tiêu nhưng lại gây lo lắng do làm xáo trộn chu kỳ ra hoa, khiến hoa nở không đồng đều, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vụ mùa tới