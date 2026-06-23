Robusta lùi về mức thấp nhất một tuần, cà phê thu mua trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay 23/6

ngày 23/6, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,4% (51 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.589 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,39% (50 USD/tấn), đạt 3.542 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng nhẹ 0,69% (1,9 US cent/pound), lên mức 277 US cent/pound. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,3% (0,8 US cent/pound), đạt 267 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm 700 - 800 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động từ 88.200 - 88.400 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 88.700 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê giảm 800 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mức 88.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng cũng giảm 800 đồng/kg, đạt 88.200đồng/kg. Đây cũng là địa phương có giá thấp nhất trên thị trường.

Những ngày giữa tháng 6/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại do lo ngại nguồn cung ngắn hạn gián đoạn và tồn kho ở mức thấp.

Tại Brazil, mưa lớn đúng thời điểm thu hoạch đã làm chậm tiến độ thu hái tại một số vùng sản xuất trọng điểm. Tính đến giữa tháng 6/2026, tiến độ thu hoạch của một hợp tác xã cà phê lớn tại nước này mới đạt 15,8% sản lượng, mức thấp nhất trong 4 năm gần đây.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi lo ngại thời tiết bất lợi tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam và Indonesia. Hiện tượng El Niño có thể làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại các vùng sản xuất chủ chốt.

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê trên sàn ICE duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá. Tính đến ngày 16/6/2026, tồn kho Arabica giảm còn 396.957 bao, mức thấp nhất trong 7 tháng; trong khi tồn kho Robusta đạt khoảng 3.991 lô.

Về nhu cầu, cà phê Robusta vẫn nhận được tín hiệu tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngành cà phê hòa tan và hoạt động phối trộn. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) nâng dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/2026 lên 31,7 triệu bao, trong đó cà phê Robusta đạt khoảng 30,5 triệu bao, nhưng thông tin này chưa tạo áp lực giảm giá do thị trường vẫn chịu tác động bởi rủi ro thời tiết, tiến độ thu hoạch tại Bra-xin và tình trạng tồn kho thấp.

Giữa tháng 6/2026, giá cà phê nội địa tăng theo giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Nguồn cung trong nước giảm dần, trong khi người dân có tâm lý giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến lượng cà phê đưa ra thị trường hạn chế. Cùng với đó, lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn cũng góp phần hỗ trợ đà tăng giá. Ngày 18/6/2026, giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên tăng từ 2.200 – 2.600 đồng/kg so với ngày 01/6/2026, dao động trong khoảng 89.400 - 89.600 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6 năm 2026 đạt 58,0 nghìn tấn, trị giá 268,6 triệu USD, tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 14,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế tính từ đầu năm nay đến ngày 15/6/2026, xuất khẩu cà phê đạt 985,7 nghìn tấn, trị giá gần 4,5 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng nhưng giảm 10,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.