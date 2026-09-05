Robusta bật tăng mạnh sau chuỗi giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước cũng đi lên

Giá cà phê hôm nay 5/9

Ngày 5/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London được giao dịch ở mức 3.344 USD/tấn, tăng so với 3.298 USD/tấn của phiên trước đó. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1,66% (56 USD/tấn), lên mức 3.430 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 gần như không thay đổi khi chỉ giảm 0,03% (0,1 US cent/pound), đạt 324,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,08% (0,25 US cent/pound), đạt 295,6 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.200 – 95.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá 95.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng ở mức 94.700 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng được giao dịch với giá 94.200 đồng/kg.

Trước đó, thị trường cà phê thế giới và nội địa hôm 4/9 ghi nhận xu hướng sụt giảm đồng loạt. Đà đi xuống này chủ yếu chịu áp lực từ nguồn cung xuất khẩu gia tăng mạnh mẽ, từ các quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới như Brazil và Việt Nam, cùng các điều kiện thời tiết chuyển biến tích cực tại các vùng trồng trọng điểm.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê trước đó điều chỉnh giảm liên tiếp. Mức giá thu mua trung bình tại các vùng trồng trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên dao động quanh mức 93.700 - 94.500 đồng/kg. Mặc dù giá đã đánh mất mốc quan trọng 95.000 đồng/kg, các nhà phân tích nhận định đà suy giảm hiện tại mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn do sự dịch chuyển của dòng tiền tài chính.

Xét về yếu tố cung cầu cơ bản, thị trường nội địa khó xuất hiện làn sóng bán tháo diện rộng. Nguyên nhân do lượng hàng tồn kho thực tế trong dân và các hợp tác xã hiện đã rơi xuống mức thấp, trong khi phải mất vài tháng nữa niên vụ thu hoạch mới tại Việt Nam mới chính thức bắt đầu.

Xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 8/2026 tăng mạnh về lượng nhưng giảm về giá trị. Dữ liệu thống kê cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ xuất khẩu cà phê Robusta ở mức cao, tạo áp lực giảm giá trực tiếp lên sàn giao dịch quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 1,33 triệu tấn cà phê, đạt mức tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do biến động về giá, tổng doanh thu xuất khẩu trong giai đoạn này lại ghi nhận mức sụt giảm 8,6%, đạt khoảng 6 tỷ USD. Riêng trong tháng 8, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 132.000 tấn, cũng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính làm hạ nhiệt tình trạng khan hiếm nguồn cung ngắn hạn của cà phê Arabica là tốc độ xuất khẩu gia tăng nhanh chóng từ Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Theo các nhà giao dịch, các kho chứa tại Brazil hiện đang đầy ắp và hoạt động xuất khẩu đang tăng tốc, gạt bỏ những lo ngại trước đó về lượng hàng tồn kho được chứng nhận ở mức thấp trên sàn giao dịch ICE.

Đáng chú ý, công ty phân tích StoneX đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 của Brazil lên mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo đưa ra hồi tháng 3. Sản lượng được điều chỉnh do điều kiện thời tiết vô cùng thuận lợi tại quốc gia Nam Mỹ này. Sự xuất hiện của hiện tượng El Niño đã mang lại lượng mưa cao hơn mức trung bình, kích thích cây cà phê ra hoa sớm ngay từ tháng 8. Thời tiết thuận lợi hiện tại được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho đợt ra hoa chính của niên vụ 2027/28 vào đầu mùa xuân tới.