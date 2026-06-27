Rễ của cây này mà ngâm rượu, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, khí huyết lưu thông tốt

Cây cỏ xước là cây gì?

Cỏ xước, còn gọi là ngưu tất nam, có tên khoa học Achyranthes aspera L., thuộc họ Dền (Amaranthaceae). Cây sống lâu năm, sinh trưởng và phát triển mạnh trong môi trường tự nhiên.

Cây cỏ xước cao trung bình khoảng 1 - 1,5m, cây phân thành nhiều nhánh nhỏ. Lá mọc so le, đối nhau, phiến lá dày, cuống nhỏ. Hoa cỏ xước thường mọc ra từ các kẽ lá thành từng cụm nhỏ, quả hình trứng hoặc bầu dục.

Tác dụng của cây cỏ xước đối với sức khỏe

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, toàn cây cỏ xước đều có thể dùng làm thuốc, trong đó rễ là bộ phận được sử dụng nhiều nhất. Dược liệu có vị đắng, chua, tính bình, đi vào các kinh can và thận.

Cỏ xước, còn gọi là ngưu tất nam (Ảnh minh họa)





Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Một trong những công dụng nổi bật nhất của cỏ xước là hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp. Theo y học cổ truyền, dược liệu này có tác dụng hoạt huyết, thông kinh lạc, giúp cải thiện tình trạng đau lưng, đau gối, tê bì chân tay và các chứng phong thấp.

Nhiều bài thuốc thường kết hợp cỏ xước với các vị thuốc khác như dây đau xương, thiên niên kiện hoặc độc hoạt để hỗ trợ người mắc bệnh xương khớp.

Hỗ trợ lưu thông máu

Cỏ xước được cho là có khả năng hoạt huyết, giúp máu lưu thông tốt hơn trong cơ thể. Vì vậy, vị thuốc này thường được sử dụng trong các trường hợp ứ huyết, kinh nguyệt không đều hoặc sau chấn thương gây bầm tím.

Việc cải thiện tuần hoàn máu cũng góp phần giảm cảm giác đau nhức và tăng khả năng vận động ở người cao tuổi.

Hỗ trợ hạ huyết áp

Cỏ xước có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp nhờ tác động lên hệ tuần hoàn. Cây thường được sử dụng kết hợp với các dược liệu khác trong các bài thuốc hỗ trợ người bị tăng huyết áp.

Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý thay thế thuốc điều trị bằng cỏ xước mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc chuyên môn.

Hỗ trợ lợi tiểu, giảm phù nề

Theo y học cổ truyền, cỏ xước có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ đào thải nước dư thừa trong cơ thể. Nhờ đó, dược liệu này được sử dụng trong một số trường hợp tiểu khó, phù nề hoặc bí tiểu.

Hỗ trợ điều trị sỏi tiết niệu

Một số bài thuốc sử dụng cỏ xước kết hợp với râu ngô, kim tiền thảo hoặc mã đề nhằm hỗ trợ làm giảm triệu chứng khó chịu ở người bị sỏi đường tiết niệu.

Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh và cần có sự hướng dẫn của người có chuyên môn.

Cách sử dụng cây cỏ xước

Dưới đây là một số cách sử dụng cây cỏ xước phổ biến để hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Dùng dưới dạng thuốc sắc

Đây là cách sử dụng phổ biến nhất. Cỏ xước sau khi thu hái được rửa sạch, phơi hoặc sấy khô rồi sắc với nước uống hằng ngày.

Liều lượng thường dùng dao động từ 10 - 20g dược liệu khô mỗi ngày, tùy theo mục đích sử dụng và hướng dẫn của thầy thuốc.

Cỏ xước sau khi thu hái được rửa sạch, phơi hoặc sấy khô rồi sắc với nước uống hằng ngày (Ảnh minh họa)





Ngâm rượu

Rễ cỏ xước có thể được dùng để ngâm rượu cùng một số vị thuốc khác nhằm hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp và tăng cường lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, người mắc bệnh gan, tim mạch hoặc phải kiêng rượu không nên áp dụng phương pháp này.

Kết hợp trong các bài thuốc cổ truyền

Trong y học cổ truyền, cỏ xước hiếm khi được dùng đơn độc mà thường phối hợp với nhiều vị thuốc khác để tăng hiệu quả điều trị các bệnh lý về xương khớp, tiết niệu hoặc tuần hoàn máu.

Lưu ý khi sử dụng cỏ xước

Mặc dù là dược liệu tương đối lành tính nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng cỏ xước.

Phụ nữ mang thai cần thận trọng vì vị thuốc này có tác dụng hoạt huyết.

Người đang dùng thuốc điều trị bệnh mạn tính cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngoài ra, việc dùng cỏ xước chỉ mang tính chất hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp y khoa đã được chỉ định.

Cỏ xước là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền với nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người dân nên sử dụng đúng cách, đúng liều lượng và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi áp dụng lâu dài.