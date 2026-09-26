Rau sạch leo bờ rào được ưa chuộng tại thành phố, thành đặc sản hái bán quanh năm 70.000 đồng/kg

Cây lá đắng được dùng ở nhiều địa phương, chủ yếu dưới dạng nước uống với mong muốn hỗ trợ tiêu hóa, đường huyết, hô hấp. Tuy nhiên, dùng nhiều có thể gây những tác động không mong muốn. Vậy cây lá đắng uống thế nào là phù hợp?