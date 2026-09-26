Rau sạch leo bờ rào được ưa chuộng tại thành phố, thành đặc sản hái bán quanh năm 70.000 đồng/kg
26/09/2026 21:44 GMT +7
Nhiều người bất ngờ khi loại cây thường mọc bờ rào có vị đắng này lại có thể làm thành món ăn ngon và lạ miệng, nên tò mò tìm mua về thưởng thức.
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