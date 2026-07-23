Rau quả Việt như "tôm tươi", Trung Quốc chi hàng trăm triệu USD mua sầu riêng, thanh long, chuối, dừa tươi, xoài

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn thống kê của Cục Hải quan Việt Nam cho biết, tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 936 triệu USD, tăng 31,5% so với tháng 5/2026 và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,7 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng 6/2026, Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 621,2 triệu USD, tăng 56,1% so với tháng trước và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,0 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,0% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Tốc độ tăng trưởng cao của thị trường Trung Quốc chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu nhập khẩu các loại trái cây nhiệt đới, đặc biệt là sầu riêng, thanh long, chuối, dừa tươi và xoài... Bên cạnh đó, việc hoạt động thông quan tại các cửa khẩu được cải thiện và doanh nghiệp từng bước đáp ứng tốt hơn các quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này.

Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch đạt 59,4 triệu USD trong tháng 6/2026, tăng 9,4% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế đạt 292,1 triệu USD, tăng 11,7% và chiếm 7,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hàn Quốc đứng thứ ba với kim ngạch đạt 28,7 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng trước nhưng tăng 6,4% so với tháng 6/2025; lũy kế đạt 170,4 triệu USD, tăng 8,1%, chiếm 4,6% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

EU tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu rau quả nhờ tác động tích cực của EVFTA. Trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 46,8 triệu USD, tăng 9,8% so với tháng trước và tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế đạt 214,4 triệu USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 5,8% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Trong khối EU, Hà Lan là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 117,0 triệu USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 54,6% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU. Tiếp theo là Đức đạt 58,4 triệu USD, tăng 47,0%, chiếm tỷ trọng 27,3% và Pháp chiếm 14,7% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU.

Nhìn chung, cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam vẫn tập trung cao vào thị trường Trung Quốc với tỷ trọng 55,0% tổng kim ngạch, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn vào một thị trường xuất khẩu. Trong khi đó, Hoa Kỳ, EU và Hàn Quốc tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực nhưng tỷ trọng còn khiêm tốn. Điều này cho thấy dư địa mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có giá trị gia tăng cao vẫn còn lớn, góp phần giảm rủi ro thị trường và nâng cao tính bền vững của ngành rau quả.