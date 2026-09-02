Rau mọc dại hóa “lộc trời” giúp nông dân kiếm bộn tiền, thêm thu nhập

Từng chỉ là giống cây mọc hoang ven vườn, bờ ao hay được trồng làm hàng rào, cây chùm ngây nay trở thành “vàng xanh” giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu ổn định. Với đặc tính dễ trồng, nhanh thu hoạch, giá trị dinh dưỡng cao, loại cây này đang mở ra một hướng làm nông linh hoạt cho cả nông dân lẫn những người mới bắt đầu tìm hiểu để canh tác.