Ra mắt Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi thôn Vĩnh Phúc ở Tuyên Quang

Lễ ra mắt Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi thôn Vĩnh Phú, xã Đồng Yên (Tuyên Quang). Ảnh: Thông tin xã Đồng Yên.

Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi thôn Vĩnh Phúc, xã Đồng Yên (Tuyên Quang) được thành lập trên cơ sở tự nguyện của 5 thành viên, với tổng diện tích nuôi 4.500 m2, hoạt động trong lĩnh vực nuôi ốc nhồi thương phẩm, ươm giống và cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Theo phương án sản xuất, tổ hợp tác dự kiến đạt sản lượng khoảng 5,4 tấn ốc thương phẩm mỗi vụ, doanh thu khoảng 378 triệu đồng, lợi nhuận bình quân khoảng trên 300 triệu đồng/vụ, tương đương từ 60–62 triệu đồng/hộ/vụ.

Các thành viên ra mắt Tổ hợp tác nuôi ốc nhồi thôn Vĩnh Phú, xã Đồng Yên. Ảnh: Thông tin xã Đồng Yên.

Việc thành lập Tổ hợp tác nhằm tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất, thống nhất quy trình kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng thương hiệu "Ốc nhồi Đồng Yên".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Yên chúc mừng các thành viên Tổ hợp tác và ghi nhận tinh thần đoàn kết, chủ động liên kết sản xuất của các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Yên nhấn mạnh, đây là mô hình phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Yên (Tuyên Quang) phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Thông tin xã Đồng Yên.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Yên đề nghị Tổ hợp tác sớm xây dựng quy chế hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất; tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm; chủ động liên kết với các doanh nghiệp, thương lái để ổn định đầu ra; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Mô hình nuôi ốc nhồi được kỳ vọng sẽ mang lại thu nhập cao cho hội viên nông dân xã Đồng Yên. Ảnh: Thông tin xã Đồng Yên.

Cùng với đó, UBND xã Đồng Yên sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Tổ hợp tác tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, tập huấn kỹ thuật và xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.