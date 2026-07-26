Quỹ "Vì người nghèo" Sơn La góp sức xóa nhà tạm, nâng bước hộ nghèo

Sơn La không ai bị bỏ lại phía sau

Những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đã trở thành cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay chăm lo cho người nghèo, giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.



Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo", trong 6 tháng đầu năm, Quỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, tổng nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh đạt trên 40,8 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Ban Vận động Quỹ đã phân bổ hơn 33,5 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Trong đó, gần 23 tỷ đồng được sử dụng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đã kịp thời động viên các gia đình đón Tết ấm áp hơn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, Ban Vận động Quỹ đã dành trên 10,4 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo cho các đối tượng khó khăn nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Những năm qua, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đã giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Những mái ấm được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp người dân "an cư" mà còn tạo nền tảng để họ từng bước "lạc nghiệp", vươn lên thoát nghèo.

Công tác quản lý, tiếp nhận và sử dụng Quỹ luôn được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích và đúng đối tượng thụ hưởng. Việc phân bổ nguồn lực được tiến hành trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên các trường hợp thực sự khó khăn, qua đó tạo được sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Quỹ.

Theo Ban Vận động Quỹ, việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội mà còn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Vận động Quỹ cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn Quỹ.

Theo đó, các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; tăng cường khảo sát, rà soát nhu cầu thực tế nhằm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nhất là về nhà ở và sinh kế.

Đồng thời, Ban Vận động Quỹ sẽ triển khai hiệu quả Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng Quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đề nghị Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, đa dạng hóa hình thức huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người nghèo.

Ông Chá A Của nhấn mạnh, việc quản lý và sử dụng Quỹ phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực. Trong đó, cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời triển khai hiệu quả Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và tinh thần sẻ chia của nhân dân, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Sơn La đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi nguồn hỗ trợ được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa niềm tin, tiếp thêm nghị lực để người nghèo vươn lên, góp phần xây dựng một Sơn La phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.