Quốc lộ 12 qua Lai Châu thông xe trở lại sau sự cố sạt lở nghiêm trọng, chấm dứt phân luồng tạm thời

Quốc lộ 12 qua Lai Châu lưu thông bình thường trở lại

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa ban hành thông báo kết thúc việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại Km76+250, Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi.

Theo thông báo, sau khi đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục khắc phục tạm thời sự cố sạt lở, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua khu vực này. Vì vậy, Sở Xây dựng quyết định chấm dứt phương án phân luồng giao thông kể từ 7 giờ ngày 19/7.

Quốc lộ 12 qua tỉnh Lai Châu thông xe trở lại sau sự cố sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Sở Xây dựng Lai Châu.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông qua khu vực vừa được khắc phục, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp khi cần thiết.

Sạt lở nghiêm trọng từng khiến giao thông Lai Châu - Điện Biên bị chia cắt

Trước đó, sáng 16/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi đã xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Một đoạn nền đường dài khoảng 30m, sâu khoảng 15m bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến tuyến Quốc lộ 12 bị đứt gãy, giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tê liệt. Thời điểm đó, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sáng ngày 16/7, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi (xã Chăn Nưa cũ), tỉnh Lai Châu, một đoạn nền đường dài khoảng 30m, sâu khoảng 15m đã bị sạt lở hoàn toàn. Ảnh: Công ty Cổ phần Bảo trì đường bộ 1 Lai Châu.

Để bảo đảm an toàn và duy trì kết nối giao thông, ngành chức năng đã triển khai phương án phân luồng tạm thời. Các phương tiện di chuyển giữa Lai Châu và Điện Biên được hướng dẫn lưu thông từ Quốc lộ 12 đến Km40 thuộc xã Pa Tần, rẽ sang Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), sau đó đi đến Km184+700 để kết nối với địa phận tỉnh Điện Biên và theo chiều ngược lại.

Riêng các phương tiện đi xã Nậm Hàng được hướng dẫn đi theo Quốc lộ 4H đến xã Bum Tở, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 127 để tiếp tục hành trình.

Việc hoàn thành khắc phục tạm thời và đưa Quốc lộ 12 trở lại hoạt động bình thường đã giúp khôi phục tuyến giao thông huyết mạch kết nối Lai Châu với Điện Biên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và hoạt động vận tải sau nhiều ngày bị gián đoạn.