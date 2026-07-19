Quốc lộ 12 qua Lai Châu thông xe trở lại sau sự cố sạt lở nghiêm trọng, chấm dứt phân luồng tạm thời
19/07/2026 13:42 GMT +7
Sau gần 3 ngày khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng làm đứt nền đường tại Km76+250, Quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi (Lai Châu), các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường. Sở Xây dựng Lai Châu chính thức chấm dứt việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời từ 7 giờ sáng 19/7.
Quốc lộ 12 qua Lai Châu lưu thông bình thường trở lại
Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu vừa ban hành thông báo kết thúc việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại Km76+250, Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi.
Theo thông báo, sau khi đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục khắc phục tạm thời sự cố sạt lở, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua khu vực này. Vì vậy, Sở Xây dựng quyết định chấm dứt phương án phân luồng giao thông kể từ 7 giờ ngày 19/7.
Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông khi lưu thông qua khu vực vừa được khắc phục, đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp khi cần thiết.
Sạt lở nghiêm trọng từng khiến giao thông Lai Châu - Điện Biên bị chia cắt
Trước đó, sáng 16/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12, đoạn qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi đã xảy ra vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.
Một đoạn nền đường dài khoảng 30m, sâu khoảng 15m bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến tuyến Quốc lộ 12 bị đứt gãy, giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên tê liệt. Thời điểm đó, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
Để bảo đảm an toàn và duy trì kết nối giao thông, ngành chức năng đã triển khai phương án phân luồng tạm thời. Các phương tiện di chuyển giữa Lai Châu và Điện Biên được hướng dẫn lưu thông từ Quốc lộ 12 đến Km40 thuộc xã Pa Tần, rẽ sang Quốc lộ 4H (Pa Tần - Bum Tở), sau đó đi đến Km184+700 để kết nối với địa phận tỉnh Điện Biên và theo chiều ngược lại.
Riêng các phương tiện đi xã Nậm Hàng được hướng dẫn đi theo Quốc lộ 4H đến xã Bum Tở, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 127 để tiếp tục hành trình.
Việc hoàn thành khắc phục tạm thời và đưa Quốc lộ 12 trở lại hoạt động bình thường đã giúp khôi phục tuyến giao thông huyết mạch kết nối Lai Châu với Điện Biên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và hoạt động vận tải sau nhiều ngày bị gián đoạn.
Nông thôn Tây Bắc: 1 người chết, 6 người nghi mất tích do lũ ống, lũ quét ở Mường Than, Lai Châu
Theo báo cáo nhanh của Công an xã Mường Than (Lai Châu), tính đến 19h ngày 17/7, trận lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã đã khiến 1 người chết và 6 người nghi mất tích.
Tin mới nhất về lũ quét ở Lai Châu: 7 người chết và mất tích, 7 bản bị cô lập, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi lấp
Đến sáng nay, 18/7, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân trong vụ lũ quét đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Mường Than. Mưa lũ cũng khiến 7 bản với hơn 4.600 nhân khẩu bị cô lập, 13 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, gần 200ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, trong khi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang căng mình tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.
Nông thôn Tây Bắc: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho nông dân xã Dào San ở Lai Châu phát triển kinh tế
Với mục tiêu giúp bà con phát triển kinh tế và chuyển đổi từ phương thức chăn nuôi truyền thống sang hướng hàng hóa, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu vừa chính thức phê duyệt dự án cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đối với 9 hộ hội viên tại xã Dào San.