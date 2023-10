Quả này là đặc sản mùa thu, ăn ngon và tốt cho sức khỏe, ngoài chợ bán rất nhiều

Quả hồng rất giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe, chẳng thế mà người xưa có câu “một quả hồng, mười vị thuốc”.

Hồng là loại quả mùa thu có vị ngọt thanh, lúc chưa chín hẳn sẽ hơi chát. Nó không chỉ là một loại quả ăn được mà còn có nhiều tác dụng với sức khỏe.

Theo y học hiện đại, quả hồng rất giàu dưỡng chất. Ước tính, cứ 100g cùi quả hồng sẽ bổ sung 0,16mg vitamin A, 16mg vitamin C, 9mg canxi, 20mg phốt pho và 0,2mg sắt.

Trong Đông y, quả hồng có vị ngọt, hơi lạnh, không độc và giúp làm ấm phổi, tiêu khô, thanh nhiệt, giảm đờm, giải khát, tăng cường lá lách và dạ dày. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, bồi bổ lá lách, dạ dày và tim mạch.

Quả hồng có nhiều công dụng cho sức khỏe, chẳng thế mà người xưa có câu: “Một quả hồng, mười vị thuốc”. Tham khảo một số công dụng của loại quả này với sức khỏe ngay sau đây:

Bảo vệ tim

Nghiên cứu cho thấy quả hồng rất giàu các chất chống oxy hóa flavonoid là quercetin, kaempferol và kali. Đây đều là những chất tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, những quả hồng đang “ương”, chưa chín mềm còn rất giàu tannin, chất này tạo ra vị chát nhưng lại có tác dụng rất lớn với huyết áp.

Tốt cho phổi, giảm ho

Theo y học Trung Quốc, quả hồng có tác dụng thanh nhiệt, làm dịu cơn khát, dưỡng ẩm phổi và long đờm rất tốt. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc dùng chúng làm đồ uống, sấy khô làm đồ ăn vặt…

Tăng cường hệ miễn dịch

Hồng rất giàu vitamin C. Ước tính cứ 100g quả hồng sẽ chứa 66mg vitamin C, con số này gấp 14 lần táo (4.6mg). Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả hồng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa mắc cảm lạnh và nhiều bệnh khác.

Bên cạnh đó, vitamin C cũng là chất bảo vệ và tăng cường chức năng gan hiệu quả.

Bổ mắt

Các chuyên gia cho biết trong quả hồng rất giàu carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây đều là các chất có tác dụng bảo vệ và duy trì sức khỏe cho mắt. Ngoài ra, các carotenoid còn hỗ trợ duy trì độ đàn hồi giúp da bạn mềm mịn hơn.

Lưu ý khi ăn hồng

Mặc dù ăn hồng tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn bạn vẫn cần lưu ý một số điều sau để tránh gây họa:

- Không nên ăn hồng lúc đói vì dễ gây ảnh hưởng không tốt cho dạ dày. Cụ thể, trong hồng có chứa một lượng không nhỏ tannin, khi ăn hồng lúc đói dễ hình thành sỏi. Nếu sỏi không được đào thải ra bên ngoài, lâu ngày dẫn tới tắc nghẽn đường tiêu hóa. Tốt nhất là ăn hồng sau bữa cơm khoảng 1 giờ đồng hồ.

- Hạn chế ăn hồng cùng với các loại thực phẩm giàu đạm. Sự kết hợp này dễ gây ra tác động xấu đến hệ tiêu hóa. Nó làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn.

- Vỏ hồng chín rất tốt, nó chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa. Ngược lại, với hồng chưa chín hẳn nếu bạn ăn cả vỏ sẽ nguy hiểm cho sức khỏe.

- Người đang gặp vấn đề về tiêu hóa, mắc bệnh tiểu đường hoặc thiếu máu thì không nên ăn hồng.

- Không ăn hồng trong khi uống rượu. Nguyên nhân là do hồng tính hàn, rượu tính nóng. Khi kết hợp 2 loại này cùng lúc sẽ hình thành chất dính nhầy trong dạ dày, có khả năng tạo thành cục máu đông.