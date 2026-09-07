Quả bơ có thứ là "thần dược" cho tim mạch và tiêu hóa, người Việt lại toàn đổ bỏ

Hạt bơ là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Ảnh: Shutter Stock

"Chiến binh" chống oxy hóa mạnh mẽ

Hạt bơ chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, thậm chí còn cao hơn cả phần thịt quả. Các hợp chất này bao gồm catechin, epicatechin, procyanidins và nhiều polyphenol khác. Chúng giúp trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư và Alzheimer.

Nguồn cung cấp chất xơ dồi dào

Hạt bơ là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giảm cholesterol xấu (LDL). Việc bổ sung chất xơ từ hạt bơ có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nghiên cứu ban đầu cho thấy các hợp chất trong hạt bơ có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Hàm lượng chất xơ cao giúp giảm cholesterol xấu, trong khi các chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương. Một số nghiên cứu trên động vật còn cho thấy chiết xuất từ hạt bơ có thể giúp giảm huyết áp. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để khẳng định những lợi ích này.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Ngoài hàm lượng chất xơ cao, hạt bơ còn chứa các prebiotic, là thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Việc nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có vai trò quan trọng trong việc cải thiện tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Tiềm năng chống ung thư

Một số nghiên cứu trong ống nghiệm đã cho thấy các hợp chất trong hạt bơ có thể ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư. Tuy nhiên, đây chỉ là những nghiên cứu ban đầu và cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác định hiệu quả thực tế của hạt bơ trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất chống oxy hóa và prebiotic trong hạt bơ có thể góp phần tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tổn thương, trong khi prebiotic nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột, nơi có một lượng lớn tế bào miễn dịch cư trú.

Hạt bơ có tiềm năng chống ung thư. Ảnh: iStock

Cách sử dụng hạt bơ an toàn và hiệu quả

- Xay thành bột: Rửa sạch hạt bơ, để khô hoàn toàn. Cắt nhỏ hạt và rang nhẹ trong lò nướng ở nhiệt độ thấp cho đến khi khô giòn. Sau đó, dùng máy xay sinh tố công suất lớn hoặc máy xay chuyên dụng để xay thành bột mịn. Bột hạt bơ có thể được thêm vào sinh tố, nước ép, bột yến mạch hoặc các món nướng.

- Ngâm và xay: Ngâm hạt bơ đã rửa sạch trong nước khoảng vài giờ hoặc qua đêm để làm mềm. Sau đó, cắt nhỏ và xay cùng với sinh tố hoặc nước ép.

- Hãm trà: Cắt nhỏ hạt bơ đã rửa sạch và đun sôi với nước trong khoảng 10-15 phút. Lọc lấy nước và uống như trà.

- Sử dụng ngoài da: Bột hạt bơ có thể được trộn với dầu dừa hoặc mật ong để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tự nhiên cho da.

- Nên bắt đầu với một lượng nhỏ bột hạt bơ (khoảng 1/4 - 1/2 muỗng cà phê mỗi ngày) để cơ thể làm quen và theo dõi phản ứng. Không nên tiêu thụ quá nhiều hạt bơ.

- Luôn đảm bảo hạt bơ đã được chế biến kỹ (rang, luộc, xay) trước khi sử dụng. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người có các bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm hạt bơ vào chế độ ăn uống.