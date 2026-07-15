Phường Hòa Bình (Phú Thọ): Xúc động Lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Tiếng gọi nghĩa tình của non sông

Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7 lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ Thịnh Lang (phường Hoà Bình) như tĩnh lặng hơn trước làn khói hương trầm nghi ngút. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc cùng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phú Thọ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo quần chúng Nhân dân địa phương. Tất cả cùng tề tựu để nghiêng mình trước anh linh những người con ưu tú đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Hoà Bình. Ảnh: Lê Huệ

Tại buổi lễ, các đại biểu và Nhân dân đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm sâu sắc để tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Từng nén hương thơm được thắp lên, từng nhành hoa tươi thắm được đặt xuống là minh chứng cho tấm lòng tri ân sâu sắc, sự ngưỡng vọng vô bờ bến của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hòa Bình đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho nền hòa bình hôm nay.

Thay mặt cho chính quyền và Nhân dân địa phương, ông Nguyễn Hữu Luyện, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình đã đọc điếu văn tại buổi lễ. Đồng thời nhấn mạnh, hôm nay phường Hòa Bình thực hiện việc quy tập và an táng, lấy mẫu xác định danh tính 1 hài cốt liệt sĩ; đưa một người con ưu tú của Tổ quốc, người chiến sĩ kiên trung rời nơi an táng tạm thời để trở về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ quê hương.

Bên cạnh đó, lấy mẫu xác định danh tính 3 hài cốt liệt sĩ khác và hoàn táng theo đúng nghi thức quân đội, tiếp tục hành trình để một ngày không xa, các anh được trở về với tên tuổi, quê quán của mình.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sỹ Thịnh Lang. Ảnh: Lê Huệ

Chủ tịch UBND phường Hòa Bình khẳng định, mỗi nghi thức được cử hành không chỉ đơn thuần thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm cao cả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. Quyết tâm không để các anh phải cô đơn, nỗ lực trả lại tên tuổi cho từng người chiến sĩ kiên trung là một hành trình nhân văn, xoa dịu phần nào những vết thương đau đớn mà chiến tranh đã để lại.

Cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm và lời thề sắt son

Việc cất bốc, quy tập và đón các Anh hùng liệt sĩ trở về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thịnh Lang lần này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đồng thời, đây cũng là kết quả từ việc đẩy mạnh cao điểm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai vô cùng khẩn trương và quyết liệt trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu và Nhân dân phường Hòa Bình đã thành kính dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Lê Huệ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân phường Hòa Bình đã đồng lòng nguyện cầu và phát biểu lời hứa sắt son. Địa phương khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết toàn dân để chung tay xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Bên cạnh những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội then chốt, chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt các chính sách đối với người có công, chăm lo chu đáo cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Sự quan tâm ấy chính là hành động thiết thực nhằm bù đắp, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Đồng thời, phường sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng, mòn mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, vừa góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.