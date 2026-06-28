Phường Chiềng Sinh sáp nhập từ 33 tổ, bản xuống còn 15 tổ dân phố

Chiềng Sinh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở

Đảng ủy phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức Đảng trực thuộc sau khi thực hiện sắp xếp các bản, tiểu khu và tổ dân phố trên địa bàn.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chiềng Sinh; ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Lò Văn Phúc, Phó Chủ tịch HĐND phường cùng cấp ủy, cán bộ, đảng viên các tổ dân phố.

Ông Nguyễn Thế Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chiềng Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sa Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Nghị quyết của HĐND phường về việc thành lập và đổi tên các tổ dân phố. Theo đó, phường Chiềng Sinh thực hiện sáp nhập từ 33 tổ, bản xuống còn 15 tổ dân phố, giảm 18 đơn vị, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ở cơ sở.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy phường về việc kết thúc hoạt động của các tổ chức Đảng cũ; quyết định thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc; quyết định chỉ định chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ mới thành lập. Đồng thời, UBND phường Chiềng Sinh công bố quyết định chỉ định Tổ trưởng các tổ dân phố sau sắp xếp.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác quản lý dân cư và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường Chiềng Sinh đề nghị các cấp ủy, chi bộ mới thành lập khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để các hoạt động được triển khai đồng bộ, thông suốt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được rà soát, kiện toàn theo quy định; việc quản lý, sử dụng tài sản công phải bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Việc sắp xếp, tinh gọn các tổ dân phố tại phường Chiềng Sinh được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.