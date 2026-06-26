Phường Chiềng Cơi đồng thuận trong sắp xếp các bản, tổ dân phố

Chiềng Cơi quan tâm giữ gìn bản sắc và ổn định đời sống Nhân dân

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị dân cư ở cơ sở, phường Chiềng Cơi (Sơn La) đã triển khai đồng bộ công tác lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các bản, tổ dân phố trên địa bàn. Quá trình thực hiện được triển khai công khai, dân chủ, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong thời gian qua, UBND phường Chiềng Cơi đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đồng thời tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án sắp xếp, sáp nhập các bản, tổ dân phố.

Các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư.

Hiện nay, phường Chiềng Cơi có 30 tổ, bản với 4.956 hộ dân, hơn 23.000 nhân khẩu. Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị dân cư, toàn phường sẽ còn 16 đơn vị, gồm 9 tổ dân phố và 7 bản.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị dân cư, phường Chiềng Cơi sẽ còn 16 đơn vị, gồm 9 tổ dân phố và 7 bản. Ảnh: Văn Ngọc

Tại các hội nghị lấy ý kiến ở cơ sở, đa số cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Người dân cho rằng việc tổ chức lại các bản, tổ dân phố là cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều ý kiến đánh giá, việc sắp xếp sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, huy động các nguồn lực đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là giải pháp góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến việc bố trí nhà văn hóa, sắp xếp đội ngũ cán bộ ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng, hỗ trợ điều chỉnh các loại giấy tờ hành chính sau sáp nhập và tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ sinh hoạt của Nhân dân.

Các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, mong muốn việc triển khai Đề án được thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy với ổn định đời sống và phát huy truyền thống đoàn kết của cộng đồng dân cư.

Việc triển khai Đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các bản, tổ dân phố trên địa bàn phường Chiềng Cơi không chỉ góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.