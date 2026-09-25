Phú Thọ: Xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 đạt hơn 39,3 tỷ USD

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ đạt hơn 39,3 tỷ USD, bằng 99,6% kế hoạch năm và tăng tới 48,9% so với cùng kỳ năm trước. Việc kim ngạch xuất khẩu sắp cán đích chỉ sau 3 quý cho thấy sức khôi phục và đà phát triển kinh tế mạnh mẽ của địa phương.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục khi đạt gần 56,5 tỷ USD, đạt 146,7% kế hoạch cả năm và gấp gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2025. Việc nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị tăng cao phản ánh nhu cầu lớn cho việc mở rộng năng lực sản xuất của các nhà máy trên địa bàn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Phú Thọ đạt hơn 39,3 tỷ USD, bằng 99,6% kế hoạch năm. Ảnh: Thành Dân

Tính riêng trong quý III/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt khoảng 40,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đóng góp hơn 15 tỷ USD và nhập khẩu đạt 25,7 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng của Phú Thọ gắn liền với sự chủ động mở rộng sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và khối doanh nghiệp FDI.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững phong độ và đạt mức tăng khá so với cùng kỳ. Cụ thể, máy tính xách tay tăng 34,3%; linh kiện điện tử tăng 34,1%; xi măng tăng 16,7%; thức ăn gia súc tăng 8,4%.

Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng của Phú Thọ gắn liền với sự chủ động mở rộng sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và khối doanh nghiệp FDI. Ảnh: Liên minh HTX Phú Thọ

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ những Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cũng sẽ được đẩy mạnh để giúp doanh nghiệp tìm kiếm thêm đối tác mới.

Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nội địa, giúp các đơn vị này tăng cường khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động xuất nhập khẩu phát triển bền vững trong tương lai.