Phú Thọ: Xử lý dứt điểm xe hợp đồng trá hình và bến cóc

Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả

Đánh giá về tình hình thực tế thời gian qua, tỉnh Phú Thọ ghi nhận công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tích cực. Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật về giao thông có sự chuyển biến rõ rệt, đồng thời hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TTATGT đường bộ từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, tỉnh Phú Thọ cũng chỉ ra rằng công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nơi, có lúc vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ.

Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có nơi, có lúc vẫn chưa thực sự hiệu quả tại Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân cũng như doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm khắc phục triệt để tình trạng vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng cần được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để tạo chuyển trong nhận thức và hành động. Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, điều hành và xử lý vi phạm, đồng thời kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu giao thông giữa các cơ quan chức năng.

Giao Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Lực lượng Công an sẽ khai thác tối đa dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và camera hành trình để phục vụ công tác quản lý.

Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Ảnh: CA tỉnh Phú Thọ

Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải của chủ xe, nhà xe và tài xế chở người khối lượng lớn, đặc biệt là loại hình xe chở khách 02 tầng có giường nằm.

Đặc biệt, Công an tỉnh Phú Thọ được giao đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý TTATGT; tập trung xây dựng, hoàn thiện, kết nối và chia sẻ dữ liệu chuyên ngành giữa các địa phương; phát triển hệ thống giám sát giao thông thông minh, trung tâm điều hành giao thông và các nền tảng số phục vụ phân tích, dự báo, tổ chức giao thông và xử lý vi phạm.

Siết chặt đăng kiểm, rà soát an toàn các tuyến đường đèo dốc

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng rà soát lại các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện và công tác kiểm định. Từ đó, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung theo hướng quản lý chặt chẽ các đối tượng, loại hình kinh doanh vận tải.

Tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng rà soát lại các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện và công tác kiểm định. Ảnh: Thành Dân

Cùng với đó là công tác đăng kiểm và nâng cao khả năng nhận diện phương tiện khi tham gia giao thông vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế; hướng dẫn kỹ năng ứng phó, thoát hiểm trên xe khách, nâng cao năng lực phòng ngừa tai nạn giao thông và khắc phục các bất cập thực tiễn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cần tham mưu điều chỉnh quy hoạch phát triển hạ tầng, đô thị hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và dân cư. Đơn vị cần đánh giá kỹ điều kiện khai thác an toàn trên các tuyến đường miền núi, đoạn tuyến đèo dốc, có giải pháp tổ chức giao thông phù hợp và xem xét hạn chế hoạt động của phương tiện tại các khu vực không bảo đảm an toàn; tham mưu bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông liên vùng.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hoạt động bến bãi trái phép, "bến cóc". Chính quyền xã, phường phải phối hợp chặt chẽ để xử lý các đơn vị vận tải vi phạm, đặc biệt là tình trạng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng lại hoạt động trá hình như xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.