Phú Thọ: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, quyết tâm bứt phá tăng trưởng 2 con số

Đối mặt thách thức, đón đầu xu thế phát triển mới

Nhìn lại năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục chứng kiến những biến động khó lường. Đặc biệt, xung đột tại khu vực Trung Đông đã gây biến động mạnh cho thị trường năng lượng, làm gia tăng áp lực lạm phát trên quy mô toàn cầu. Trước thực trạng này, các tổ chức quốc tế đã đồng loạt điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng.

Bên cạnh đó, các vấn đề về biến đổi khí hậu, thiên tai và an ninh lương thực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù vậy, điểm sáng lớn là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng xu hướng chuyển đổi số đang có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Điểm sáng lớn là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng xu hướng chuyển đổi số đang có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ. Ảnh: Thành Dân

Theo dự báo của Chính phủ, bước sang năm 2027, tình hình thế giới sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Ở trong nước và trong tỉnh, nền kinh tế vừa phải tập trung giải quyết các vấn đề nội tại, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ có tính đột phá để thích ứng linh hoạt với bối cảnh, tình hình mới.

Để chuẩn bị tốt cho chặng đường tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường dựa trên kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 để tổ chức đánh giá, ước thực hiện kế hoạch của năm đối với tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

Trong đó, công tác đánh giá phải tập trung sâu sắc vào 10 nội dung trọng tâm như: Ưu tiên tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu đạt 2 con số gắn liền với giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại xã Lạc Sơn. Ảnh: Thành Dân

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm, hạ tầng liên vùng, hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, năng lượng, đô thị...; đánh giá kỹ các dự án có tác động lớn đến tăng trưởng năm 2026.

Ưu tiên phát triển giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao và phong trào khởi nghiệp. Ảnh: Thành Dân

Phát triển giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao và phong trào khởi nghiệp. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó thiên tai. Củng cố tiềm lực quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế để thu hút các nguồn lực phát triển.

Xây dựng kế hoạch năm 2027 mang tính đột phá, khả thi

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo việc xây dựng phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình thực tế của năm 2026 và dự báo sát sao tác động của tình hình thế giới, trong nước. Kế hoạch phải bảo đảm bao quát, toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ. Ảnh: Thành Dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra phải bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ. Phải mang tính đột phá, đổi mới, quyết liệt và hiệu quả hơn; bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực và phát huy tính tự lực, tự cường của các cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch năm 2027 sẽ tập trung cụ thể vào 3 nhóm nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn (phù hợp với thực tiễn và bám sát kế hoạch 5 năm 2026 - 2030); các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung và điều kiện thực tế của từng ngành, từng địa phương.

Đồng thời, kế hoạch cần kế thừa các kết quả đạt được, đổi mới tiếp cận xu hướng phát triển chung và kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế cũ. Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các sở, ngành, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện.

Mốc thời gian yêu cầu rất khẩn trương: Trước ngày 07/7/2026, các đơn vị phải hoàn thành xây dựng Kế hoạch lần 1. Sau đó, trước ngày 05/11/2026, các đơn vị tiến hành cập nhật, bổ sung Kế hoạch lần 2 để gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền và Bộ Tài chính theo quy định.

Sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo ngay từ thời điểm này thể hiện quyết tâm lớn của chính quyền tỉnh Phú Thọ, quyết tâm vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ để đưa nền kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.