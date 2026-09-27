Phú Thọ: Xã Liên Sơn phát triển kinh tế từ du lịch, thương mại và dịch vụ

Đẩy mạnh dịch vụ lưu trú và nghỉ dưỡng

Bản Mường Xanh là một trong những điểm đến nổi bật trên địa bàn xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ. Để tiếp đón chu đáo từng đoàn khách, đội ngũ nhân viên tại đây phải tất bật chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu bố trí phòng nghỉ, thực phẩm đến việc chăm sóc, cắt tỉa cảnh quan.

Không dừng lại ở dịch vụ lưu trú đơn thuần, cơ sở này còn khai thác hệ thống bể bơi hướng núi, khu vui chơi ngoài trời, không gian đốt lửa trại, tiệc BBQ và nhiều hoạt động trải nghiệm phù hợp cho các gia đình hay nhóm bạn. Sự sôi động từ mỗi đoàn khách lưu trú đã kéo theo chuỗi nhu cầu gia tăng về thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, vệ sinh, bảo trì sửa chữa cũng như chăm sóc khuôn viên.

Bản Mường Xanh là một trong những điểm đến nổi bật trên địa bàn xã Liên Sơn. Ảnh: Thành Dân

Anh Nguyên Văn Tiệp (làm việc tại Bản Mường Xanh) chia sẻ: “Công việc ở đây lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định cùng cơ hội giao lưu, tiếp xúc với du khách từ nhiều nơi. Đặc biệt là trong quá trình phục vụ, tôi có thể tự hào giới thiệu nét đẹp cảnh sắc, đời sống sinh hoạt, ẩm thực và văn hóa Mường đặc sắc tới du khách thập phương”.

Theo anh Tiệp, có rất nhiều lao động địa phương đang làm việc tại Bản Mường Xanh, tham gia vào nhiều công đoạn vận hành như lễ tân, nhà bếp, phục vụ, bảo vệ và chăm sóc cây cảnh, nhất là trong các đợt cao điểm đông khách.

Nằm ở vị trí thuận lợi gần trung tâm Hà Nội, hạ tầng giao thông kết nối dễ dàng, sở hữu không gian đồi núi xanh mát cùng bầu không khí trong lành, xã Liên Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn đến nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Sở hữu không gian đồi núi xanh mát cùng bầu không khí trong lành, xã Liên Sơn đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình và nhóm bạn đến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Ảnh: Phước Sang

Bản Mường Xanh chỉ là một trong số 47 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ và homestay đang vận hành hiệu quả trên địa bàn xã Liên Sơn. Theo ước tính, năm 2026, lượng khách tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng tại xã Liên Sơn đạt khoảng 15.000 lượt người.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương

Sự tăng trưởng của lượng khách du lịch lưu trú đã mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn cho các ngành dịch vụ phụ trợ như: ăn uống, bán lẻ, vận chuyển và tổ chức sự kiện. Mỗi lượt khách ghé thăm đều tạo đầu ra trực tiếp cho các loại nông sản, thực phẩm tươi ngon và sản phẩm đặc trưng do chính người dân địa phương sản xuất.

Sự phát triển của du lịch và thương mại cũng thúc đẩy hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách phát triển theo. Hiện nay, toàn xã Liên Sơn quản lý 1.386 phương tiện vận tải các loại. Theo kế hoạch năm 2026, sản lượng vận tải ước đạt khoảng 4.700 lượt hành khách và 6.730 tấn hàng hóa, mang lại doanh thu dự kiến tới 163,8 tỷ đồng.

Xã Liên Sơn hiện sở hữu tổng cộng 957 cơ sở và hộ kinh doanh trải rộng trên diện tích hơn 120km2. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, hệ thống bán lẻ và dịch vụ dân sinh phục vụ đời sống người dân ngày càng mở rộng. Xã Liên Sơn hiện sở hữu tổng cộng 957 cơ sở và hộ kinh doanh trải rộng trên diện tích hơn 120km2. Theo kế hoạch, giá trị sản xuất thuộc lĩnh vực dịch vụ năm 2026 ước đạt trên 3.528 tỷ đồng. Mặc dù quy mô từng cơ sở phần lớn chưa lớn, nhưng mạng lưới phủ rộng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập vững chắc cho hàng trăm hộ gia đình.

Đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng dịch vụ

Ông Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết, dù mạng lưới lưu trú và kinh doanh dịch vụ phát triển nhanh chóng nhưng sự liên kết giữa các loại hình dịch vụ trên địa bàn vẫn còn những hạn chế. Hầu hết các hoạt động phục vụ du khách hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào nhu cầu ăn, nghỉ và vui chơi tại chỗ.

Xã Liên Sơn đang tích cực định hướng kết nối mô hình du lịch nghỉ dưỡng với ẩm thực Mường truyền thống. Ảnh: Phước Sang

Đứng trước thực tế đó, xã đang tích cực định hướng kết nối mô hình du lịch nghỉ dưỡng với ẩm thực Mường truyền thống, các buổi trình diễn cồng chiêng, hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp cũng như giới thiệu nông sản, cây dược liệu. Mục tiêu là làm phong phú thêm các sản phẩm dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đặc biệt, xã Liên Sơn sở hữu thế mạnh về các sản phẩm cây ăn quả, rau an toàn, cây dược liệu và chăn nuôi, cung cấp nguồn hàng dồi dào cho thị trường du lịch. Địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP cho HTX dược liệu Cư Yên.

Việc giới thiệu nông sản và dược liệu tại các homestay, khu nghỉ dưỡng và điểm ăn uống không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ tại chỗ mà còn quảng bá hiệu quả thương hiệu địa phương.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, xã Liên Sơn chú trọng hỗ trợ các cơ sở kinh doanh nâng cao kỹ năng đón tiếp, niêm yết giá công khai, quản trị đặt phòng và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng trực tuyến.

Xã Liên Sơn chú trọng hỗ trợ các cơ sở kinh doanh nâng cao kỹ năng đón tiếp, niêm yết giá công khai, quản trị đặt phòng và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Thành Dân

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường được tăng cường siết chặt nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi du khách.

Năm 2026, địa phương dự kiến có 10 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 116 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch đề ra, đồng thời có 3 cơ sở kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đây là tín hiệu cho thấy môi trường kinh doanh tại Liên Sơn tiếp tục có nhiều dư địa phát triển.

Theo Chủ tịch UBND xã Liên Sơn Bùi Quốc Hoàn, thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt, chú trọng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở mở rộng hoạt động.

Việc xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ giữa dịch vụ ăn uống, vận tải, sản xuất nông nghiệp và du lịch trải nghiệm sẽ giúp nguồn thu từ mỗi lượt khách lan tỏa tới nhiều cơ sở, hộ dân và người lao động, góp phần nâng cao đóng góp của ngành thương mại - dịch vụ đối với kinh tế địa phương.