Phú Thọ: Xã Liên Sơn đưa tiện ích số vào cuộc sống, hướng tới chính quyền phục vụ người dân

Tiện ích số đi vào đời sống thường ngày

Hiện nay, tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, những công việc hành chính trước đây gắn liền với hồ sơ giấy truyền thống đã và đang được chuyển đổi mạnh mẽ lên môi trường điện tử. Người dân chỉ cần thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí và theo dõi quá trình giải quyết mà không phải tốn thời gian di chuyển nhiều lần đến trụ sở.

Cụ thể, khoảng 93% hồ sơ đã được tiếp nhận qua môi trường mạng; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,3%; đồng thời các khoản phí, lệ phí đủ điều kiện đều được thực hiện thanh toán trực tuyến. Đáng chú ý, trong số các hồ sơ được giải quyết toàn trình, tỷ lệ hoàn thành đúng thời hạn đạt tới 99%.

Khoảng 93% hồ sơ tại xã Liên Sơn được tiếp nhận qua môi trường mạng; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,3%. Ảnh: Thành Dân

Không chỉ hỗ trợ người dân, việc chuyển đổi số cũng làm thay đổi cách thức xử lý công việc của đội ngũ cán bộ. Việc tiếp nhận, lưu trữ và theo dõi hồ sơ trên hệ thống giúp quy trình trở nên minh bạch, công khai; đồng thời hỗ trợ cán bộ tra cứu, phối hợp giải quyết công việc nhanh chóng và chính xác hơn.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã Liên Sơn đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành; các văn bản đủ điều kiện đều được ký số. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cũng được theo dõi sát sao trên nền tảng số, giúp lãnh đạo địa phương kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khâu còn chậm trễ.

Không dừng lại ở thủ tục hành chính, tiện ích số tại Liên Sơn còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực thiết yếu khác như ngành giáo dục đã triển khai học bạ số và chuẩn hóa dữ liệu học sinh; lực lượng Công an số hóa 3.235 hồ sơ quản lý phương tiện, cập nhật dữ liệu dân cư và hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; lĩnh vực đất đai và y tế tiếp nhận hồ sơ đất đai qua cơ chế một cửa và định hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý sức khỏe, đưa dịch vụ công ngày càng gần dân hơn.

Lực lượng Công an xã Liên Sơn số hóa 3.235 hồ sơ quản lý phương tiện. Ảnh: CAX Liên Sơn

Ông Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn thông tin, việc đổi mới phương thức làm việc phải hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Do đó, hiệu quả số hóa cần được đánh giá qua tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hoàn thành đúng hạn, số văn bản được ký số và mức độ thuận tiện mà người dân cảm nhận được khi thực hiện thủ tục.

Nâng cao khả năng tiếp cận, vượt qua rào cản công nghệ

Dù đạt được nhiều kết quả khả quan, quá trình số hóa tại xã Liên Sơn vẫn đang đối mặt với một số khó khăn về thiết bị, đường truyền và khả năng liên thông dữ liệu. Hiện vẫn còn khoảng 20% thiết bị công nghệ thông tin đã cũ hoặc chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Xã Liên Sơn đang từng bước nâng cấp thiết bị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng phủ sóng 4G, 5G để giúp người dân làm thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và những người ít sử dụng điện thoại thông minh vẫn còn hạn chế về kỹ năng số. Tâm lý lo ngại về nguy cơ lộ thông tin cá nhân, mất tài khoản hay các hành vi lừa đảo trực tuyến cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen sử dụng dịch vụ số của người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, để tháo gỡ các hạn chế này, địa phương đang từng bước nâng cấp thiết bị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng phủ sóng 4G, 5G. Đồng thời, các cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, đất đai, giáo dục, y tế tiếp tục được chuẩn hóa và kết nối, giúp người dân giảm bớt việc phải cung cấp lặp đi lặp lại cùng một thông tin.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng được triển khai linh hoạt thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Thành viên các tổ trực tiếp đến hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả. Xã Liên Sơn đặt mục tiêu phấn đấu có ít nhất 80% người dân được trang bị kỹ năng số cơ bản.

Công tác hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng được triển khai linh hoạt thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: Thành Dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ xã Liên Sơn tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho những người chưa thể tự thao tác trên máy tính hay điện thoại. Quy trình giải quyết cũng liên tục được rà soát, tăng cường hướng dẫn để dịch vụ trực tuyến dễ tiếp cận hơn, lấy sự thuận tiện và hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá.

Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin được xã Liên Sơn đặc biệt chú trọng. xã đã ban hành quy chế an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; tăng cường hướng dẫn người dân bảo vệ mật khẩu, mã xác thực và nhận diện các cuộc gọi, đường dẫn giả mạo. Đội ngũ cán bộ cũng được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai thác, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu.

Mục tiêu của xã Liên Sơn là đến năm 2027 có khoảng 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình. Đích đến cuối cùng của lộ trình số hóa là giúp người dân làm thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Khi mọi người dân đều có thể tiếp cận, sử dụng và cảm nhận rõ lợi ích từ dịch vụ số, mục tiêu xây dựng một chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân mới thực sự phát huy hiệu quả và đi sâu vào đời sống thường ngày.