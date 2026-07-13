Phú Thọ: Xã Liên Sơn chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng vượt bậc

Kinh tế bứt phá giữa sóng gió thị trường

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột địa chính trị thế giới làm chi phí nguyên vật liệu đầu vào và giá xăng dầu tăng cao, xã Liên Sơn vẫn giữ vững sự ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) lên tới 10,4%. Đây là kết quả từ sự phục hồi mạnh mẽ và đồng đều ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng vai trò là bệ đỡ cốt lõi.

Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở khu vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã ước thực hiện đạt 1.449,100 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng riêng ngành công nghiệp ước đạt tới 30%. Một số sản phẩm chủ lực của địa phương như xi măng, gạch, đá thành phẩm và hàng may mặc tiếp tục duy trì sản lượng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Tính đến tháng 6/2026, xã Liên Sơn đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Thành Dân

Đáng chú ý, làn sóng đầu tư vào địa phương tiếp tục khởi sắc khi có thêm 06 công ty mới được thành lập với tổng số vốn đăng ký lên tới 111 tỷ đồng, đạt 120% so với kế hoạch được giao. Những doanh nghiệp mới như Công ty TNHH Sản xuất Anh Đoàn, Công ty TNHH Phương Liêm, hay Công ty TNHH Núi Bé Pine Nets... đã góp phần nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 116 doanh nghiệp và 32 cơ sở sản xuất, thu gom hàng tiểu thủ công nghiệp.

Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ làm thay đổi diện mạo kinh tế địa phương mà còn giải quyết việc làm ổn định cho hơn 3.000 lao động tại địa phương và các vùng lân cận.

Nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, du lịch sinh thái khởi sắc

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp ước thực hiện 197 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 6,37%, đạt 113% kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất bình quân trên mỗi héc-ta đất canh tác đạt 185,5 triệu đồng/năm, phản ánh hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hệ thống giao thông nông thôn được chú trọng đầu tư. Ảnh: Thành Dân

Trong lĩnh vực trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.587,37 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt 5.478,80 tấn, trong đó cây lúa đạt năng suất ổn định 59 tạ/ha với sản lượng đạt 4.189 tấn. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được triển khai kịp thời, giúp tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không để xảy ra các ổ dịch lớn. Ngành lâm nghiệp cũng ghi nhận điểm sáng với tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 41%, diện tích trồng mới rừng tập trung đạt hơn 143 ha.

Đặc biệt, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chính quyền xã triển khai quyết liệt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030. Tính đến tháng 6/2026, xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tại Liên Sơn đang chứng minh tiềm năng to lớn khi mang về giá trị sản xuất ước đạt 844,88 tỷ đồng, tăng trưởng 6,49%. Toàn xã hiện có trên 957 cơ sở, hộ kinh doanh buôn bán cùng 48 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ homestay. Nhờ đẩy mạnh quảng bá du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, trong 6 tháng đầu năm, Liên Sơn đã đón 7.230 lượt khách đến tham quan và lưu trú, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho kinh tế hộ gia đình.

Nhờ đẩy mạnh quảng bá du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội, trong 6 tháng đầu năm, xã Liên Sơn đã đón 7.230 lượt khách. Ảnh: ĐVCC

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất trong công tác điều hành của UBND xã Liên Sơn chính là bước đột phá về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình tại xã đạt mốc tuyệt đối 100%.

Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin liên tục được rà soát và nâng cấp. Xã đang đẩy mạnh phủ sóng 4G/5G toàn địa bàn, đồng thời phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân với mục tiêu đạt tỷ lệ 80%, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng hiện đại như sổ sức khỏe điện tử Vtelehealth.

Vững vàng an sinh xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững

Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã thực hiện đạt 127,033 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán tỉnh giao. Nguồn lực này được phân bổ hợp lý, ưu tiên cho đầu tư phát triển với tổng số 95 dự án đầu tư công được triển khai thực hiện nhằm hoàn thiện hạ tầng đồng bộ.

Xã Liên Sơn duy trì ổn định quy mô với 6.066 học sinh và 411 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt tỷ lệ chuẩn hóa cao. Ảnh: Thành Dân

Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định khi toàn xã duy trì ổn định quy mô với 6.066 học sinh và 411 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt tỷ lệ chuẩn hóa rất cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả với tổng số 13.431 lượt khám bệnh. Bên cạnh đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công, thương bệnh binh và các đối tượng chính sách luôn được chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết, dù đạt được những kết quả rất phấn khởi, song địa phương vẫn thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn nội tại như tiến độ thực hiện một số công trình, dự án đầu tư công còn chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và biến động giá nguyên vật liệu xây dựng.

"Trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND xã Liên Sơn sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chúng tôi quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao còn lại, đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn", ông Bùi Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và niềm tin vững chắc từ người dân, xã Liên Sơn sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2026, khẳng định vị thế của một miền quê năng động, hiện đại và phát triển bền vững trên đất Tổ Phú Thọ.