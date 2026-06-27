Phú Thọ và Thanh Hóa tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới phát triển bền vững

Những cái "bắt tay" chiến lược giữa hai cực tăng trưởng

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Kim Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Về phía tỉnh Phú Thọ có bà Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Cao Sơn - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ.

Ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Duyên Dân

Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Xuân Hưng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nhân trên cả nước.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả hai địa phương đều đang sở hữu những vận hội và không gian phát triển rất lớn. Nếu như Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước với Khu Kinh tế Nghi Sơn giữ vai trò hạt nhân, hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ - đô thị ngày càng hoàn thiện, thì Phú Thọ sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cũng đang từng bước phát huy lợi thế về quy mô, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Duyên Dân

Sự tương đồng về điều kiện phát triển cùng những thế mạnh riêng biệt tạo nên tính bổ trợ hoàn hảo trên hành lang kinh tế Bắc - Nam và kết nối Tây Bắc - Bắc Trung Bộ. Đây chính là nền tảng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương tăng cường kết nối, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Liên kết vùng, bổ trợ lẫn nhau, cùng phát triển

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn liền với chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, việc tăng cường kết nối giữa hai địa phương là nhiệm vụ và mục tiêu chung. Điều này nhằm hiện thực hóa tinh thần “liên kết vùng, bổ trợ lẫn nhau, cùng phát triển” mà Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo.

Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duyên Dân

"Hai địa phương có nhiều nét tương đồng về truyền thống lịch sử cách mạng, bản sắc văn hóa, tinh thần hiếu học, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng bày tỏ mong muốn sau hội nghị này, các cơ quan, ban, ngành, trung tâm xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai bên cần duy trì kết nối thường xuyên , tăng cường trao đổi thông tin thị trường, tổ chức kết nối theo từng ngành hàng để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, phân phối hàng hóa một cách thực chất.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ, tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô mà còn đến từ năng lực liên kết chuỗi giá trị. Thanh Hóa và Phú Thọ đang từng bước trở thành hai cực bổ trợ quan trọng trong không gian phát triển mở rộng của miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Hội nghị lần này không chỉ cung cấp thông tin toàn diện về tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư mà còn thúc đẩy kết nối thực chất, tạo không gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của hai địa phương.

Lễ ký kết quy chế phối hợp và thoả thuận hợp tác giữa 2 tỉnh Thanh Hoá và Phú Thọ. Ảnh: Duyên Dân

Tại hội nghị, với chủ đề “Tăng cường liên kết doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững”, các đại biểu và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, thẳng thắn trao đổi, tìm kiếm đối tác và tạo tiền đề cho các thỏa thuận hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị và nhấn mạnh, thành công của sự kiện này sẽ là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Phú Thọ và Thanh Hóa, mở ra chương mới cho sự đồng hành, cùng thịnh vượng của doanh nghiệp hai tỉnh.

Để các cam kết không dừng lại trên giấy, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, cụ thể hóa các quy chế phối hợp bằng những kế hoạch hành động với lộ trình, sản phẩm và thời hạn rõ ràng. Trong đó, cần ưu tiên lựa chọn một số nhóm ngành, nhóm sản phẩm có khả năng triển khai ngay để tạo hiệu quả lan tỏa, từ đó nhân rộng mô hình.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng yêu cầu các sở, ngành hai địa phương phải tiếp tục đồng hành, chủ động cung cấp thông tin quy hoạch, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tiếp cận thương mại điện tử.

Chủ tịch Hội Doanh nhân 2 tỉnh Phú Thọ và Thanh Hoá tặng quà lưu niệm. Ảnh: Duyên Dân

Hiện thực hóa niềm tin và những cơ hội mới

Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp sau một buổi chiều làm việc sôi nổi, trách nhiệm và đầy tinh thần hợp tác.

Thay mặt Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Cao Sơn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp đã dành sự quan tâm đặc biệt cho hội nghị.

Ông khẳng định, thông qua sự kiện lần này, không chỉ những mối quan hệ hợp tác mới được hình thành, mà một niềm tin mạnh mẽ đã được thắp lên, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ và phát triển chuỗi cung ứng bền vững giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của 2 tỉnh Thanh Hoá và Phú Thọ. Ảnh: Duyên Dân

Minh chứng cho tinh thần hợp tác thực chất, ngay tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng các hội, hiệp hội và doanh nghiệp của hai tỉnh đã tiến hành ký kết các quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn hai địa phương.

Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ và Thanh Hóa cùng nhau bứt phá, khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.