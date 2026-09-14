Phú Thọ: Tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt 95,62%

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ có tổng cộng 1.895 thủ tục hành chính do Trung ương ban hành và đang được áp dụng tại địa phương. Trong số đó, địa phương đã triển khai cung cấp trực tuyến toàn trình đối với 1.408 thủ tục, đồng thời cung cấp trực tuyến một phần cho 487 thủ tục.

Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, công tác xây dựng, cấu hình và cập nhật quy trình điện tử đã được hoàn tất trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Tỉnh Phú Thọ đã triển khai cung cấp trực tuyến toàn trình đối với 1.408 thủ tục hành chính. Ảnh: Thành Dân

Toàn bộ các công đoạn trong quy trình bao gồm: tiếp nhận, luân chuyển, xử lý, phê duyệt, ký số và trả kết quả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Cùng với đó, hệ thống được kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống chuyên ngành.

Theo kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ sử dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính tại tỉnh Phú Thọ đã đạt 100%. Bên cạnh đó, chỉ số thanh toán trực tuyến của tỉnh ghi nhận kết quả tối đa, đạt 10/10 điểm.

Ghi nhận trên hệ thống cho thấy, trạng thái xử lý của hồ sơ được cập nhật và công khai trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân theo dõi.

Tỷ lệ sử dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính tại tỉnh Phú Thọ đã đạt 100%. Ảnh: Thành Dân

Mặt khác, tỉnh Phú Thọ cũng gia tăng việc khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Giải pháp này giúp hạn chế tối đa yêu cầu người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại những loại giấy tờ, thông tin mà các cơ quan nhà nước đã có.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chuẩn hóa quy trình giải quyết, nâng cao khả năng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu.

Song song với quá trình chuyển đổi số, tỉnh chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ người cao tuổi cũng như người dân ở các khu vực vùng sâu, vùng xa – những đối tượng còn hạn chế về thiết bị công nghệ và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến.