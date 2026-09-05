Phú Thọ: Trường PTDT Bán trú TH&THCS Độc Lập khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Cùng với toàn thể học sinh, sinh viên cả nước đón chào năm học mới, Trường PTDT bán trú TH&THCS Độc Lập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường” năm học 2026 – 2027.

Thầy Trần Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú TH&THCS Độc Lập phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Dân

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Trần Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2026–2027 là một năm học đặc biệt, bản lề cho những năm học tiếp theo. Đây là năm học đầu tiên thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 của UBND Phường Kỳ Sơn về việc sáp nhập trường PTDT bán trú TH&THCS Độc Lập với Trường TH&THCS Ánh Dương thành trường PTDT bán trú TH&THCS Độc Lập.

Việc sáp nhập vừa mở ra cho nhà trường nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức mới trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: Thành Dân

Sau khi sáp nhập, nhà trường có tổng số 19 lớp với 461 học sinh. Trong đó, có 54 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhân sự đảm bảo đủ phục vụ cho công tác dạy học, trong đó có trên 95% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và vượt chuẩn về trình độ đào tạo.

Tuy nhiên, nhà trường còn gặp một số hạn chế như một số ít giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo; khoảng cách địa lý giữa trường chính và phân hiệu khá xa; điều kiện kinh tế của người dân không đồng đều, số hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều; phong trào học tập và thiết bị dạy học tối thiểu còn hạn chế.

Các em học sinh lớp 1 vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới. Ảnh: Thành Dân

Thầy Nguyễn Tuấn Điệp, giáo viên bộ môn toán khối THCS chia sẻ: “Do khoảng cách từ trường chính đến phân hiệu khá xa, nên việc đi lại của các thầy cô lên trường chính gặp khá nhiều khó khăn, những hôm mưa lũ, sạt lở khiến giao thông bị chia cắt, nhiều thầy cô phải ở lại trường”.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn đã tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường PTDT bán trú TH&THCS Độc Lập. Đồng thời, gửi lời chúc tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường bước vào năm học mới với nhiều thành công, tiếp tục đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, học tập và rèn luyện.

Cơ sở vật chất Trường PTDT bán trú TH&THCS Độc Lập ngày càng khang trang, sạch đẹp nhờ được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng. Ảnh: Thành Dân

Đáp lại lời chúc mừng, đại diện nhà trường khẳng định tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.