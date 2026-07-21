Phú Thọ: Tín dụng chính sách giúp hàng vạn lao động ổn định cuộc sống

Dòng vốn ưu đãi nâng cao sức sản xuất địa phương

Thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, thời gian qua, cấp ủy và chính quyền tỉnh Phú Thọ đã tích cực bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Phú Thọ.

Sự kết hợp linh hoạt và hiệu quả giữa dòng vốn bản địa với các chương trình tín dụng của Trung ương đã tạo ra nguồn lực tổng hợp mạnh mẽ. Nhờ đó, hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có cơ hội tiếp cận dòng vốn ưu đãi để chủ động đầu tư vào các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có tới 11.736 lao động được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách với tổng số tiền giải ngân đạt 1.102,1 tỷ đồng. Ảnh: Thành Dân

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có tới 11.736 lao động được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách với tổng số tiền giải ngân đạt 1.102,1 tỷ đồng. Đây là nguồn lực vô cùng kịp thời giúp người dân giải quyết việc làm trong nước, củng cố, mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, cũng như hỗ trợ người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đi sâu vào cơ cấu nguồn vốn, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong nước vẫn là trụ cột chính. Cụ thể, đã có 11.675 lao động được vay vốn giải quyết việc làm trong nước với tổng dư nợ giải ngân đạt 1.096,9 tỷ đồng.

Có 11.675 lao động được vay vốn giải quyết việc làm trong nước. Ảnh: Thành Dân

Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đóng vai trò ngày càng quan trọng khi đạt 409,5 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ cho 4.681 lượt lao động. Song song với đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 687,4 tỷ đồng, kịp thời tiếp sức cho 6.994 lượt lao động vay vốn để hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất, kinh doanh tại quê nhà.

Mở hướng đi mới từ xuất khẩu lao động

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, chương trình tín dụng ưu đãi của tỉnh Phú Thọ còn đồng hành cùng người lao động vươn ra "biển lớn". Chương trình cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong nửa đầu năm 2026 đã hỗ trợ 61 lao động vay vốn với tổng số tiền 5,2 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã phát huy tối đa vai trò là “đòn bẩy” kinh tế quan trọng. Ảnh: Phước Sang

Đối với nhiều gia đình ở các vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Phú Thọ, đây là cơ hội lớn góp phần tạo cơ hội việc làm tốt, nâng cao thu nhập vượt bậc và tích lũy những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu để phục vụ quê hương sau khi về nước.

Có thể khẳng định, việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã phát huy tối đa vai trò là “đòn bẩy” kinh tế quan trọng. Dòng vốn ưu đãi không chỉ giúp các hộ gia đình có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo thêm việc làm bền vững.

Đây chính là tiền đề then chốt để tỉnh Phú Thọ thực hiện thành công các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội vững chắc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển một cách toàn diện trong thời gian tới.