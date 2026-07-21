Phú Thọ: Thu ngân sách từ khu vực FDI tăng 50,5% so với cùng kỳ

Sự đóng góp chủ lực từ các doanh nghiệp đầu tàu

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số thu ước đạt 13.310 tỷ đồng, hoàn thành tới 78,3% dự toán được HĐND tỉnh Phú Thọ giao và ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 50,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả vượt trội này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khu vực FDI trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo ra nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Theo kết quả ghi nhận, thành quả thu ngân sách đạt mức cao trong nửa đầu năm 2026 chủ yếu đến từ sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI chủ lực đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong đó, các tên tuổi lớn đã có những bước tiến vượt bậc về đóng góp tài chính, tạo nên lực đẩy chính cho tổng thu ngân sách.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đạt kết quả đóng góp ngân sách nổi bật khi ước nộp 3.700 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 1.450 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: Toyota Việt Nam

Cụ thể, Công ty Honda Việt Nam thể hiện vai trò dẫn dắt mạnh mẽ khi ước nộp ngân sách Nhà nước lên tới 7.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số nộp của doanh nghiệp này đã tăng thêm con số ấn tượng là 2.490 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cũng đạt kết quả kinh doanh và đóng góp ngân sách nổi bật khi ước nộp 3.700 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 1.450 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Sự gia tăng hàng nghìn tỷ đồng từ các doanh nghiệp FDI chủ lực cho thấy sức bật lớn của khối doanh nghiệp này trong 6 tháng đầu năm.

Lực đẩy từ các chính sách kích cầu

Phân tích về những động lực trực tiếp tạo nên thành quả tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đóng góp ngân sách nói trên, yếu tố quan trọng đầu tiên đến từ việc các dòng xe chủ lực của các doanh nghiệp tiếp tục được thị trường đón nhận.

Việc nhiều đơn vị đồng loạt ghi nhận sự tăng trưởng tốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần quan trọng vào thành quả tăng thu ngân sách chung của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh sức hút từ các sản phẩm, thị trường tiêu dùng còn nhận được những tác động tích cực từ các chương trình kích cầu tiêu dùng được triển khai. Đặc biệt, sự tiếp sức kịp thời từ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng với việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động mua sắm của người dân.

Một yếu tố đáng chú ý khác góp phần thúc đẩy doanh số và kết quả kinh doanh là xu hướng tiêu dùng hiện đại. Cụ thể, thị trường ghi nhận xu hướng gia tăng sử dụng các dòng xe hybrid (xe lai). Nhờ sở hữu ưu thế vượt trội về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, các dòng xe hybrid ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Bức tranh thu ngân sách từ khu vực FDI trong 6 tháng đầu năm 2026 còn có sự đóng góp tích cực từ nhiều doanh nghiệp trọng điểm khác trên địa bàn. Việc nhiều đơn vị đồng loạt ghi nhận sự tăng trưởng tốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã góp phần quan trọng vào thành quả tăng thu ngân sách chung của tỉnh Phú Thọ.

Những thành quả đạt được từ khu vực FDI tạo tiền đề vững chắc để địa phương tự tin hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Thành Dân

Trong số đó, tiêu biểu là sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp như: Công ty TNHH ACCTON TECHNOLOGY Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1, Công ty TNHH PARTRON VINA và Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân sách Nhà nước ghi nhận thêm nguồn thu mới đáng chú ý đến từ Công ty TNHH Điện tử BYD (Việt Nam). Sau khi hết thời gian được hưởng các ưu đãi đầu tư, doanh nghiệp này đã bắt đầu thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Ngay sau khi hết thời gian ưu đãi, Công ty TNHH Điện tử BYD (Việt Nam) đã đóng góp khoảng 125 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, mang lại nguồn thu thiết thực cho địa phương.

Những thành quả đạt được từ khu vực FDI không chỉ khẳng định đóng góp bền vững của dòng vốn ngoại mà còn tạo ra nền tảng quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để địa phương tự tin hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cùng nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm 2026.