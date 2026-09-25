Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng 2026

Sự vươn lên mạnh mẽ từ các khu công nghiệp

Tính chung 9 tháng năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Kết quả này đạt 151,3% so với kế hoạch đề ra cho cả năm và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vai trò quy tụ dòng vốn khi thu hút khoảng 2,18 tỷ USD, đạt 146,3% kế hoạch năm. Tốc độ dòng vốn FDI đầu tư vào tỉnh diễn ra dồn dập, riêng trong quý III/2026 đã đạt gần 657 triệu USD vốn đăng ký mới và điều chỉnh.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vai trò quy tụ dòng vốn khi thu hút khoảng 2,18 tỷ USD. Ảnh: CNCTech Industrial

Thành công trong việc thu hút vốn FDI của tỉnh Phú Thọ đến từ chiến lược xúc tiến đầu tư bài bản, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Địa phương đã chủ động hướng tới các thị trường, đối tác có tiềm lực tài chính vững mạnh và sở hữu công nghệ tiên tiến.

Cụ thể, trong 9 tháng qua, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển… đồng thời kết nối chặt chẽ với trung tâm kinh tế lớn là TP. Hồ Chí Minh.

Sự chủ động này đã thu hút sự chú ý của nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đón tiếp và làm việc với đại diện các tập đoàn lớn như Sumitomo, Amata, Toyota, Balcom, TCC, YCH Singapore... đến khảo sát môi trường đầu tư.

Nhiều dự án FDI đã nhanh chóng được khởi công xây dựng tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Nhờ đó, nhiều dự án quy mô lớn đã nhanh chóng được khởi công. Nổi bật trong số đó là Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang và Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng, mở ra dư địa phát triển công nghiệp công nghệ cao cho địa phương.

Động lực chính cho tăng trưởng kinh tế - xã hội

Tính đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đang có 802 doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Các dự án tập trung chủ yếu vào các ngành then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Khu vực FDI tiếp tục đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Các doanh nghiệp FDI đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Ảnh: Phước Sang

Để duy trì đà tăng trưởng và giữ chân các nhà đầu tư, tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Trọng tâm là đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc liên quan đến đất đai, công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Những giải pháp đồng bộ này nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án, nhanh chóng đưa nguồn vốn đăng ký vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, tạo động lực phát triển kinh tế vững chắc trong giai đoạn mới.