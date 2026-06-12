Phú Thọ: Thắng lớn vụ lúa Xuân 2026, nông dân hối hả xuống đồng làm đất vụ Mùa

Vui mừng đón vụ Xuân 2026 được mùa

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành toàn bộ việc thu hoạch vụ lúa Xuân. Đây là một kết quả rất đáng mừng, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh lương thực của địa phương trong bối cảnh thời tiết từ đầu năm gặp nhiều bất lợi.

Vừa hoàn thành xong việc phơi toàn bộ số lúa của gia đình, bà Nguyễn Thị Lợi, tổ 1, phường Thống nhất phấn khởi cho biết: “Vụ Xuân năm nay, thời tiết thường có mưa lớn ở giai đoạn lúa đứng cái, sau đó lại nắng nóng kéo dài. Ban đầu tôi rất lo sinh trưởng và năng suất lúa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ được hướng dẫn và chăm sóc đúng kỹ thuật, hơn 2000m2 đất ruộng của nhà tôi vẫn thu về khoảng 1,5 tấn lúa, năng suất đạt khá cao".

Bà con phấn khởi vì vụ Xuân 2026 được mùa. Ảnh: Thành Dân

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Văn Tâm, tổ 3, phường Thống Nhất cho biết, cái hay của vụ Xuân năm nay là sâu bệnh xuất hiện ít hơn hẳn so với mọi năm, giúp lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm đáng kể. Tình trạng chuột gây hại cũng được kiểm soát tốt, nhờ vậy lúa phát triển rất đồng đều.

Theo anh Tâm, những năm gần đây, nhờ áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo cấy đến thu hoạch nên các hộ trong tổ giảm được rất nhiều công lao động, hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt.

Đột phá từ cơ giới hóa và giống chất lượng cao

Số liệu thống kê cho thấy, vụ Xuân năm nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của tỉnh Phú Thọ đạt 131.178ha (trong đó diện tích cây lương thực có hạt là 102.603ha, sản lượng đạt 615.135 tấn). Riêng với cây lúa, toàn tỉnh đã gieo cấy khoảng 80,25 nghìn ha. Năng suất ước đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha với tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn.

Tỉnh Phú Thọ đã khuyến khích các địa phương tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Thiên Long

Để có được kết quả vượt mong đợi này, nhiều năm qua, tỉnh Phú Thọ đã khuyến khích các địa phương tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tích cực tuyên truyền để người dân lựa chọn các giống lúa chất lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng, liên tục tổ chức các mô hình trình diễn giống mới và tập huấn kỹ thuật canh tác cho bà con.

Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp đã phát huy tốt vai trò điều tiết nước tưới, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Nhờ vậy, cây lúa sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao bất chấp các tác động tiêu cực của thiên tai.

Sẵn sàng tâm thế bước vào vụ sản xuất khó khăn nhất năm

Thắng lợi của vụ Xuân - vụ sản xuất đầu tiên của năm chính là tiền đề vững chắc cho các vụ tiếp theo. Ngay sau khi gặt hái xong, không khí lao động trên các cánh đồng vẫn vô cùng hối hả, bà con nông dân đã nhanh chóng bắt tay vào làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ Mùa tới đây.

Năng suất vụ Xuân 2026 tại tỉnh Phú Thọ ước đạt khoảng hơn 62,2 tạ/ha với tổng sản lượng dự kiến đạt khoảng 500 nghìn tấn. Ảnh: Thành Dân

Tuy nhiên, vụ Mùa tới đây được dự báo sẽ mang theo nhiều thử thách. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Trong các vụ sản xuất, vụ Mùa luôn là vụ khó khăn nhất do dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, thời tiết mùa này cũng là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh.

Để bảo vệ thành quả sản xuất và hạn chế thấp nhất thiệt hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ lưu ý bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến ruộng nương để sớm phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, người dân cần chủ động cập nhật tình hình thời tiết nhằm có các phương án phòng, chống thiên tai kịp thời để đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất.