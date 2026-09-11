Phú Thọ: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2026

Tính đến hết tháng 8/2026, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện giải ngân gần 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Con số này đạt 36,1% tổng kế hoạch vốn được giao toàn tỉnh và đạt 42,1% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã giải ngân được 5.342 tỷ đồng trên tổng số 8.067 tỷ đồng được giao, đạt tỷ lệ 66,2% kế hoạch vốn. Đáng chú ý, toàn tỉnh có tới 138 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Tính đến hết tháng 8/2026, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện giải ngân gần 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh: Thành Dân

Trong đó, có 84 xã, phường đã xuất sắc giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn được giao. Kết quả này thể hiện sự chủ động, sát sao của chính quyền địa phương cấp cơ sở trong công tác đôn đốc thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán cho các dự án.

Mặc dù khối xã, phường đạt kết quả tích cực, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh vẫn cần sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong chặng đường còn lại của năm 2026. Trước thực tế này, UBND tỉnh Phú Thọ đã đưa ra chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ cụ thể. Tỉnh chỉ đạo chủ động rà soát, phân loại các dự án theo mức độ cấp thiết cũng như năng lực giải ngân thực tế của chủ đầu tư để có giải pháp xử lý phù hợp.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương phải bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ cụ thể. Ảnh: Thành Dân

Đặc biệt, để tháo gỡ điểm nghẽn về mặt thủ tục hành chính, các đơn vị được giao nhiệm vụ phải đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục đầu tư theo chủ trương “Luồng xanh”. Cơ chế này đòi hỏi cắt giảm, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian xử lý thủ tục. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch, biểu tiến độ chi tiết và xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với từng dự án.

Đối với các dự án đang chậm tiến độ, các địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Trọng tâm là giải quyết triệt để các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn cung nguyên vật liệu, bãi đổ thải và giá vật liệu xây dựng. Công tác kiểm tra hiện trường tiếp tục được tăng cường để tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, không đảm bảo tiến độ cam kết.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các ban quản lý dự án phải thường xuyên rà soát khả năng giải ngân thực tế của từng dự án. Ảnh: Thành Dân

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh Phú Thọ lưu ý các Ban Quản lý dự án có nguồn vốn lớn tại khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc cần tập trung phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ giải ngân.

Các ban quản lý dự án phải thường xuyên rà soát khả năng giải ngân thực tế của từng dự án. Từ đó, chủ động điều chỉnh, điều chuyển vốn từ những dự án triển khai chậm sang các dự án có tiến độ tốt, có khả năng hấp thụ vốn cao. Giải pháp điều chuyển vốn linh hoạt này được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng giúp Phú Thọ hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026.