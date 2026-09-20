Phú Thọ: Tăng cường phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi
20/09/2026 08:41 GMT +7
Nhằm tăng cường thực hiện các nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương và sở, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh chóng các hạn chế về cơ sở vật chất, kinh phí và chính sách, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phổ cập toàn tỉnh trong năm 2028.
Thời gian qua, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực và thực hiện các chế độ, chính sách từ phía các địa phương.
Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, UBND tỉnh Phú Thọ nhận định vẫn còn một số địa phương chậm ban hành kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Việc bố trí kinh phí chi thường xuyên và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.
Song song đó, việc triển khai các chế độ, chính sách cho trẻ em, giáo viên và các cơ sở giáo dục mầm non ở một số nơi còn chậm hoặc chưa đầy đủ. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chưa diễn ra thường xuyên, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng thực hiện các mục tiêu đề ra.
Để tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã ban hành Công văn số 18153/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
Đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, ban hành kế hoạch thực hiện, bảo đảm hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi trong năm 2028. Riêng với 63 xã, phường đề xuất công nhận đạt chuẩn phổ cập trong năm 2026, các địa phương cần rà soát, đối chiếu điều kiện, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền kiểm tra, công nhận.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, các địa phương phải nhanh chóng ổn định bộ máy, nhân sự quản lý và cơ chế hoạt động của các trường mầm non sau sắp xếp. Các đơn vị cần xác định rõ nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập còn thiếu so với tiêu chuẩn để có phương án đầu tư, sửa chữa, mua sắm kịp thời.
Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện giao dự toán kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non theo đúng Nghị quyết số 72/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm tháo gỡ vướng mắc phát sinh.
UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non; bảo đảm kinh phí chi thường xuyên cho các trường mầm non công lập. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh giải quyết khó khăn về nguồn lực và đề xuất các giải pháp bảo đảm điều kiện thực hiện mục tiêu.
Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, cần theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi; theo dõi sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm kinh phí đối với giáo dục mầm non và tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định.
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