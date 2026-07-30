Phú Thọ: Siết tiến độ các dự án nhà ở xã hội, kiên quyết xử lý nhà đầu tư "ngâm" đất

Ấn định mốc thời gian cho từng nhóm dự án

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng dự án treo, quy hoạch kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến nhu cầu an cư của người dân, UBND tỉnh Phú Thọ đã chính thức ban hành Thông báo số 476/TB-UBND. Thông báo truyền đạt kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở có quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn tỉnh (tại khu vực Hòa Bình).

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Xây dựng phải thể hiện tinh thần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở nói chung và các dự án NƠXH nói riêng. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các dự án chậm tiến độ kéo dài, đặc biệt là các dự án có quỹ đất 20% dành để xây dựng NƠXH nhưng lại không triển khai theo đúng quy định.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham dự lễ khởi công Khu nhà ở xã hội và cho thuê Trung Minh A. Ảnh: ĐVCC

Đối với từng nhóm dự án cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn đã phân công nhiệm vụ chi tiết và đưa ra những mốc thời gian bắt buộc các đơn vị liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Cụ thể, tại Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Trung Minh A, Sở Xây dựng có trách nhiệm trực tiếp giám sát, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục NƠXH để sớm hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Sở phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng quý về UBND tỉnh.

Nhóm dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa thi công gồm: Dự án là Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh B và Khu nhà ở xã hội Trương Hán Siêu (phường Hòa Bình). Sở Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để bảo đảm khởi công xây dựng ngay trong tháng 8/2026.

Với nhóm 30 dự án chưa giao chủ đầu tư hạng mục NƠXH: Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Xây dựng làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư để xác định rõ việc có tiếp tục thực hiện trách nhiệm đầu tư phần NƠXH hay không. Các nhà đầu tư bắt buộc phải gửi văn bản báo cáo chính thức trước ngày 25/7/2026.

Tỉnh Phú Thọ quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư dự án khu đô thị, khu nhà ở nói chung và các dự án NƠXH trênd dịa bàn. Ảnh: Thành Dân

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trước ngày 25/7 là hạn cuối để 30 nhà đầu tư gửi văn bản báo cáo về việc có tiếp tục đầu tư phần NƠXH hay không. Chậm nhất ngày 30/7 phải hoàn thành tổng hợp danh mục và tham mưu công bố kêu gọi đầu tư mới đối với các dự án nhà đầu tư không báo cáo.

Tháng 8/2026 yêu cầu khởi công xây dựng 2 dự án NƠXH tại Khu đô thị mới Trung Minh B và Khu nhà ở xã hội Trương Hán Siêu.

Tháng 10/2026 phải hoàn thành toàn bộ thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đối với 17 dự án đã hết thời hạn đầu tư.

Tạo điều kiện cho đơn vị làm thật, thay thế doanh nghiệp chây ỳ

Trường hợp nhà đầu tư thuộc nhóm 30 dự án nêu trên không gửi báo cáo đúng hạn (trước ngày 25/7/2026), Sở Xây dựng sẽ lập tức tổng hợp danh mục và tham mưu UBND tỉnh công bố công khai danh mục dự án để kêu gọi nhà đầu tư khác theo quy định, thời hạn hoàn thành chậm nhất là ngày 30/7/2026.

Những chủ đầu tư có nguyện vọng trực tiếp đầu tư hạng mục NƠXH trong quỹ đất 20%, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục giao chủ đầu tư theo đúng quy định. Ảnh: Thành Dân

Đối với những chủ đầu tư có nguyện vọng trực tiếp đầu tư hạng mục NƠXH trong quỹ đất 20%, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục giao chủ đầu tư theo đúng quy định. Ngược lại, nếu chủ đầu tư không có nguyện vọng tiếp tục thực hiện, Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo họ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu vực NƠXH, sau đó bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị quản lý để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới. Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai dự án.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm tài chính của nhà đầu tư đối với ngân sách Nhà nước. Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình và chính quyền các địa phương được yêu cầu ưu tiên hàng đầu cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất xây dựng NƠXH.