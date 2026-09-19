Phú Thọ: Siết chặt thu chi năm học 2026 - 2027, quy trách nhiệm người đứng đầu

Không thu ngoài danh mục và không thu trùng chi phí

Nhằm đảm bảo việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện của người dân trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 4018/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2026 - 2027.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh chỉ được phép tổ chức các khoản thu nằm trong danh mục quy định tại Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND, Quyết định số 2638/QĐ-UBND và các văn bản hướng dẫn liên quan. Ngành giáo dục tỉnh yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không tự thỏa thuận hoặc đặt ra bất kỳ khoản thu nào ngoài danh mục đã quy định.

Toàn bộ việc thu, chi phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và minh bạch. Ảnh: Thành Dân

Toàn bộ việc thu, chi phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai và minh bạch. Trước khi thực hiện, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng dự toán thu, chi chi tiết đối với từng dịch vụ, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý.

Mức thu cụ thể do cơ Sở GD&ĐT quyết định trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh nhưng không được vượt quá mức thu tối đa quy định, đồng thời phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và khả năng đóng góp của người học.

Đặc biệt, trường hợp các nội dung chi đã được ngân sách Nhà nước bảo đảm hoặc bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác, cơ sở giáo dục bắt buộc phải xác định và giảm trừ phần kinh phí tương ứng khi xây dựng mức thu. Điều này nhằm bảo đảm tuyệt đối không thu trùng chi phí đối với người học. Tất cả các khoản thu phải được hạch toán, theo dõi riêng, sử dụng đúng mục đích và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, công khai tài chính.

Các trường không được lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo. Ảnh: Phước Sang

Cấm lạm thu “núp bóng” quỹ phụ huynh

Về việc vận động, tiếp nhận tài trợ, các nhà trường phải tuân thủ nghiêm Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Việc tài trợ phải bảo đảm hoàn toàn tự nguyện, công khai, tuyệt đối không ép buộc; không quy định mức tài trợ bình quân hay mức tài trợ tối thiểu.

Các trường không được lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo. Nhà trường cũng không được tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng hoặc hiện vật độc hại, nguy hiểm.

Quy trình tiếp nhận tài trợ phải thực hiện bài bản qua các bước như: Lập kế hoạch, lập dự toán chi tiết; trình thẩm định, phê duyệt; thành lập Tổ tiếp nhận; lập kế hoạch sử dụng và báo cáo quyết toán công khai. Trong đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS phải trình UBND xã, phường thẩm định, phê duyệt kế hoạch trước khi triển khai; các đơn vị trực thuộc Sở sẽ trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Các trường tuyệt đối không sử dụng danh nghĩa "quỹ lớp", "quỹ phụ huynh" để vận động đóng góp không rõ mục đích hoặc chi các nội dung trái quy định. Ảnh: Thành Dân

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT), Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Các trường tuyệt đối không sử dụng danh nghĩa "quỹ lớp", "quỹ phụ huynh" để vận động đóng góp không rõ mục đích hoặc chi các nội dung trái quy định.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Đối với các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho phép các đơn vị chủ động xây dựng mức thu học phí và giá dịch vụ theo Luật Giá để bù đắp chi phí và có tích lũy. Tuy nhiên, các trường phải thực hiện công khai, giải trình minh bạch các yếu tố cấu thành giá và lộ trình tăng học phí. Mức tăng học phí các năm tiếp theo không được vượt quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và không quá 15% đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc phát sinh các khoản thu, chi trái quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngành giáo dục. Ảnh: Thành Dân

Nhằm bảo đảm các quy định được thực thi nghiêm túc, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu đẩy mạnh công tác giám sát từ các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức liên quan.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị mình. Các trường cần tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi biến tướng lạm thu. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc phát sinh các khoản thu, chi trái quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngành giáo dục.