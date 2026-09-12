Phú Thọ: Siết chặt an toàn thực phẩm trường học, minh bạch bữa ăn đến từng phụ huynh

Đồng bộ giải pháp từ tỉnh đến cơ sở

Tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP, bảo đảm môi trường học đường an toàn, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị 33/CT-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với từng địa phương.

Tỉnh Phú Thọ giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, thường xuyên giám sát quy trình cung cấp thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khâu chia suất ăn tại các trường học. Ảnh: Thành Dân

Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, tăng cường bảo đảm ATTP tại các cơ sở giáo dục; thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đúng quy định pháp luật và sát với thực tiễn địa phương.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, thường xuyên giám sát quy trình cung cấp thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khâu chia suất ăn tại các trường học.

Ngoài ra, Sở Y tế sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống bếp ăn tập thể, căng tin trường học, đánh giá đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và buộc các đơn vị kinh doanh cung cấp suất ăn phải cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về ATTP.

Các nhà trường trên địa bàn phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Ảnh: Thành Dân

Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ xây dựng quy trình, hướng dẫn vận hành bếp ăn tập thể, phòng ngừa và xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm. Sở cũng sẽ rà soát, đánh giá các điều kiện tổ chức bữa ăn học đường, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp bảo đảm dinh dưỡng và an toàn cho học sinh.

Các nhà trường trên địa bàn phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, bảo đảm chất lượng bữa ăn đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh về danh tính đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu đầu vào, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và cả hình ảnh thực tế về khay ăn của học sinh.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ. Nhà trường cũng có trách nhiệm tạo điều kiện tối đa để Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia giám sát nguồn thực phẩm, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng với giáo viên. Các trường sẽ tiến hành test nhanh đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm có nguy cơ cao và kiểm tra chặt chẽ khu vực chế biến.

Các cơ sở giáo dục thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ. Ảnh: Thành Dân

Công an vào cuộc, tiếp nhận tố giác vi phạm qua VNeID

Để đảm bảo tính răn đe và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an tỉnh chủ động rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, đặc biệt là các hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Điểm đáng chú ý là lực lượng công an sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm hoặc vi phạm ATTP. Người dân và phụ huynh có thể dễ dàng phản ánh các nguy cơ mất an toàn thực phẩm thông qua hệ thống đường dây nóng, Zalo OA an ninh và ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Nhà trường cũng có trách nhiệm tạo điều kiện tối đa để Ban đại diện cha mẹ học sinh trực tiếp tham gia giám sát nguồn thực phẩm. Ảnh: Thành Dân

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ thẩm định kỹ hồ sơ, tư cách pháp nhân và chất lượng thực phẩm trước khi lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường học trên địa bàn. Chính quyền địa phương có quyền kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở không đủ điều kiện an toàn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực vào cuộc để tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự giám sát chặt chẽ từ phía phụ huynh và việc ứng dụng công nghệ số, tỉnh Phú Thọ đang quyết tâm xây dựng một môi trường an toàn thực phẩm học đường vững chắc, minh bạch, giúp học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện.