Phú Thọ: Quyết liệt nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030

Chủ động liên kết, phát triển chuỗi cung ứng an toàn

Theo đó, địa phương sẽ tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mục tiêu cốt lõi là tăng cường hợp tác inter-provincial (liên tỉnh, liên vùng) để bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) và minh bạch nguồn gốc nông sản.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò chủ trì, tham mưu ký kết các chương trình hợp tác với các tỉnh, thành phố có nhu cầu liên kết sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, đơn vị này có trách nhiệm rà soát, phát triển các chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn, gắn liền với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm có tiềm năng lớn của tỉnh.

Công ty Cổ phần Kim Bôi á nhân áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn, thực hiện truy xuất nguồn gốc, kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Ảnh: Thành Dân

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn; thực hiện truy xuất nguồn gốc, kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng và phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cũng sẽ được đẩy mạnh.

Để nông sản Phú Thọ đứng vững trên thị trường, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Công Thương chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối vùng sản xuất với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đặc biệt, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử, hội chợ, diễn đàn kết nối trong và ngoài tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý chất lượng và ATTP. Trọng tâm là xây dựng, nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh nhằm bảo đảm kết nối thông suốt với hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ đăng ký, bảo hộ và phát triển thương hiệu cho các nông sản chủ lực.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Công Thương chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối vùng sản xuất với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ảnh: Thành Dân

Sở Tài chính và Sở Y tế phối hợp bố trí kinh phí thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về ATTP thuộc phạm vi quản lý.

Sâu sát đến từng địa phương, phát huy sức mạnh nhân dân

Không chỉ dừng lại ở cấp sở ngành, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế để phát triển các chuỗi cung ứng gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương; chủ động phối hợp với các địa phương khác để kết nối tiêu thụ.

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân chủ động tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản sạch, tăng cường vai trò giám sát ATTP tại cơ sở.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản sạch. Ảnh: Thành Dân

Để chương trình đạt hiệu quả thực chất, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ nghiêm túc. Cụ thể, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã phải gửi báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10/12 (đối với báo cáo hằng năm).

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm. Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt này hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá cho nông nghiệp Phú Thọ, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản đất Tổ trong giai đoạn 5 năm tới.