Phú Thọ: Phát triển nông nghiệp cận đô thị để giải bài toán đô thị hóa

Tạo vành đai thực phẩm an toàn, nâng cao giá trị nông sản

Phát triển nông nghiệp cận đô thị được xem là xu thế tất yếu nhằm giải quyết các bất cập và hạn chế trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Việc tận dụng diện tích đất nhỏ hẹp phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và thủy văn không chỉ tạo hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và vành đai thực phẩm an toàn.

Hiện nay, tại tỉnh Phú Thọ, các mô hình sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hàng hóa chất lượng cao đang được nhân rộng tại các phường, xã như: Vân Phú, Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang, Chu Hóa, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Lập Thạch, Tam Dương Bắc, Vĩnh An, Phong Châu, Đà Bắc, Sông Lô...

Các mô hình sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hàng hóa chất lượng cao đang được nhân rộng tại các phường, xã tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Nhiều mô hình trồng cây ăn quả, dưa các loại, chuối, thanh long, nho, măng tây xanh, rau gia vị... hình thành, đáp ứng nhu cầu sản phẩm hữu cơ ngày càng tăng của vùng đô thị có mật độ dân số cao.

Tuy nhiên, nông nghiệp cận đô thị tại Phú Thọ vẫn đang gặp phải những hạn chế nhất định. Phương thức sản xuất ở một số nơi vẫn mang tính truyền thống, quy mô nhỏ lẻ khiến năng suất và chất lượng sản phẩm bị hạn chế.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động nông thôn ở khu vực ven đô có một bộ phận là người cao tuổi, khó tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Việc chưa thông thạo kỹ năng tìm kiếm thông tin qua internet khiến người dân chủ yếu sản xuất dựa vào kinh nghiệm, gây cản trở việc mở rộng và hiện đại hóa sản xuất.

Phát triển nông nghiệp cận đô thị được xem là xu thế tất yếu nhằm giải quyết các bất cập và hạn chế trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Thành Dân

Giải pháp đồng bộ để phát triển bền vững

Nhằm tháo gỡ những khó khăn trên, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh gắn với bảo tồn văn hóa, lịch sử. Tỉnh ưu tiên xây dựng các vành đai xanh, chú trọng công nghệ giống, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch gắn với thị trường tiêu thụ.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ Nguyễn Trường Giang thông tin, để phát huy hiệu quả nông nghiệp cận đô thị, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác theo hướng bền vững, hiệu quả, cung cấp sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao... ngành nông nghiệp tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và các quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chế biến tập trung gắn với quy hoạch hạ tầng nông nghiệp.

Tỉnh Phú Thọ ưu tiên xây dựng các vành đai xanh, chú trọng công nghệ giống, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch gắn với thị trường tiêu thụ. Ảnh: HND Phú Thọ

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp và nâng cao trình độ, tay nghề cho lao động nông thôn.

Ngoài ra, các địa phương ven đô cũng đang chủ động lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng nông nghiệp đồng bộ, trọng tâm là các công trình thủy lợi, trạm bơm, kênh mương phục vụ tưới tiêu chủ động cho cây trồng chủ lực và nuôi trồng thủy sản.

Đặc biệt, công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ HTX được chú trọng. Các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, trang trại, nông dân phát triển theo chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng; đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm, nền tảng số, thương mại điện tử để quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp cận đô thị hiện đại và bền vững.